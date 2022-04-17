Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Сергей Лещенко на традиционном брифинге, где развенчивают российские фейки.

Важно В Херсон на "референдум" оккупанты свозят "зомбированный электорат" с захваченных территорий

Россияне рассказывают бред по телевидению в Херсоне

Оккупанты уже транслируют свое телевидение в Херсоне. Там рассказывают очередные глупости о "биологическом оружии", которое якобы должны были использовать против гражданского населения Украины и России.

Лещенко подчеркнул, что эти абсурдные фейки уже неоднократно опровергли как украинские, так и международные и даже российские биологи и химики. Это – обычная ложь.

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Распространяют листовки, чтобы сломить сопротивление

Оккупанты распространяют листки, где пишут, что якобы не воюют с мирным населением и вообще "гарантируют мир и безопасность". Это делают для того, чтобы уменьшить сопротивление людей и создать ощущение, что захватчики пришли навсегда.

Листовки, которые российские оккупанты распространяют в Херсоне / Фото Главное управление разведки

Врут они в своих открытках. Именно они пришли на нашу землю, убили тысячи граждан Украины, посадили свое марионеточное, временное, гауляйтерское правительство в Херсоне, – говорит Лещенко.

Он добавил, что оккупанты могут попробовать провести там фейковый "референдум".

Брифинг Сергея Лещенко за 17 апреля: смотрите видео