Телевидение для идиотов, – журналист о скандальном эфире "Прямого"

Украинское телевидение не ориентировано на умного зрителя. Поэтому, выходка "Прямого", где люди в камуфляже показательно "захватывали" канал, лишь свидетельствует об интеллектуальном упадке его зрителей и безвкусице самих журналистов.

Известный украинский журналист Сергей Иванов отметил в своем фейсбуке, что не видит ничего экстраординарного во вчерашнем треше на "Прямом".

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"Наше телевидение рассчитано на идиотов и имеет целью постоянное увеличение их количества. ТВ заботится о своей пастве и не позволяет ей умнеть, иначе умнеть придется всем, а кому это нужно", – сказал он.

По словам журналиста, для того, чтобы привлечь внимание умного читателя – нужен соответствующий контент, который будет стоить гораздо дороже. Поэтому, сейчас телевизионный контент намеренно адаптируется под тупых и неприхотливых зрителей.

В этом контексте Иванов объяснил, что не стоит возмущаться выходкой "Прямого" с так называемыми силовиками и захватом в прямом эфире.

Они работают для своей аудитории и если позволяют себе такую х*йню, значит это хавают. Такие номера прежде всего свидетельствуют о глубине интеллектуального упадка зрителей, а уже потом – о безвкусии телевизионщиков... Вас всегда кормят лишь тем, что вы едите, запомните,

– подчеркнул журналист.

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Что известно о скандальном эфире "Прямого"?

Вечером 7 ноября во время эфира "Прямой" в студию ворвались люди в масках, камуфляже и с оружием в руках, имитируя "захват" канала. Они "поразвлекались", сделали селфи с ведущими и сбежали из студии.



Журналисты объяснили, что этим перфомансом отреагировали на обыски, которые накануне провели у владельца "Прямого" Владимира Макеенко.



Однако, постановочній захват изрядно напугал присутствующих в студии людей, они начали прятаться и имели напуганный вид. Пользователи сети разразились гневом из-за этого эфира и возмутились, что во время войны на Донбассе "Прямой" использовал в своей постановке "силовиков" в форме военных Вооруженных сил.



Впоследствии журналисты "Прямого" извинились.

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Кому на самом деле принадлежит "Прямой"?