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      Телевидение для идиотов, – журналист о скандальном эфире "Прямого"

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      Скандальный эфир "Прямого" не сориентирован на умного зрителя
      Скандальный эфир "Прямого" не сориентирован на умного зрителя / Коллаж 24 канала

      Украинское телевидение не ориентировано на умного зрителя. Поэтому, выходка "Прямого", где люди в камуфляже показательно "захватывали" канал, лишь свидетельствует об интеллектуальном упадке его зрителей и безвкусице самих журналистов.

      Известный украинский журналист Сергей Иванов отметил в своем фейсбуке, что не видит ничего экстраординарного во вчерашнем треше на "Прямом".

       Главное: Дешевый цирк: сеть взорвалась гневом на инсценировку захвата "Прямого" – видео

      "Наше телевидение рассчитано на идиотов и имеет целью постоянное увеличение их количества. ТВ заботится о своей пастве и не позволяет ей умнеть, иначе умнеть придется всем, а кому это нужно", – сказал он.

      По словам журналиста, для того, чтобы привлечь внимание умного читателя – нужен соответствующий контент, который будет стоить гораздо дороже. Поэтому, сейчас телевизионный контент намеренно адаптируется под тупых и неприхотливых зрителей.

      В этом контексте Иванов объяснил, что не стоит возмущаться выходкой "Прямого" с так называемыми силовиками и захватом в прямом эфире.

      Они работают для своей аудитории и если позволяют себе такую х*йню, значит это хавают. Такие номера прежде всего свидетельствуют о глубине интеллектуального упадка зрителей, а уже потом – о безвкусии телевизионщиков... Вас всегда кормят лишь тем, что вы едите, запомните,
      – подчеркнул журналист.

      К теме: Телеканал "Прямой" и Петр Порошенко: кто настоящий владелец

      Что известно о скандальном эфире "Прямого"?
      Вечером 7 ноября во время эфира "Прямой" в студию ворвались люди в масках, камуфляже и с оружием в руках, имитируя "захват" канала. Они "поразвлекались", сделали селфи с ведущими и сбежали из студии.

      Журналисты объяснили, что этим перфомансом отреагировали на обыски, которые накануне провели у владельца "Прямого" Владимира Макеенко.

      Однако, постановочній захват изрядно напугал присутствующих в студии людей, они начали прятаться и имели напуганный вид. Пользователи сети разразились гневом из-за этого эфира и возмутились, что во время войны на Донбассе "Прямой" использовал в своей постановке "силовиков" в форме военных Вооруженных сил.

      Впоследствии журналисты "Прямого" извинились.

      Смотрите видео инсценировки нападения на " прямой"

       

      Кому на самом деле принадлежит "Прямой"?

      • До Революции Достоинства телеканал назывался "Тонис" и принадлежал старшему сыну Виктора Януковича – Александру. Когда же тот скрылся, канал "Тонис" странным образом не был конфискован в государственную собственность, а оказался в руках окружения Петра Порошенко.
      • По странному совпадению Януковичи добровольно отписали телеканал новому владельцу. Однако, по ним Генпрокуратура так и не довела до суда ни одного дела о коррупции.
      • Формально телеканал принадлежит Владимиру Макеенко, но практика подставных лиц в Украине существует много лет. Реальным владельцем канала "Прямой" называют Петра Порошенко и Игоря Кононенко.
      • В 2017 году "Тонис" переименовали в "Прямой канал" и в него началось многомиллионное вливание денег.
      • Порошенко утверждает, что не имеет никакого отношения к собственности или к управлению "Прямым". И во время президентских выборов-2019 канал активно пиарил действующую власть и президента Порошенко, и жестко критиковал его оппонентов, прежде всего, Юлию Тимошенко и Владимира Зеленского.
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      Теги: Новости Украины Новости политики Скандал СМИ Медиа Журналисты
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