Телебачення для ідіотів, – журналіст про скандальний ефір "Прямого"
Українське телебачення не зорієнтоване на розумного глядача. Тому, витівка "Прямого", де люди в камуфляжі показово "захоплювали" канал, лише свідчить про інтелектуальний занепад його глядачів та несмак самих журналістів.
Відомий український журналіст Сергій Іванов відзначив у своєму фейсбуці, що не бачить нічого "екстраординарного в учорашньому треші на "Прямому".
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"Наше телебачення розраховане на ідіотів і має на меті постійне збільшення їх кількості. ТБ дбає про свою паству і не дозволяє їй розумнішати, інакше розумнішати доведеться всім, а кому це потрібно", – сказав він.
За словами журналіста, для того, аби привернути увагу розумного читача – потрібен відповідний контент, який буде коштувати набагато дорожче. Тому, наразі телевізійний контент навмисно адаптується під тупих та невибагливих глядачів.
У цьому контексті Іванов пояснив, що не варто обурюватися витівкою "Прямого" з так званими силовиками і захопленням у прямому ефірі.
Вони працюють для своєї аудиторії і якщо дозволяють собі таку х*йню, значить це хавають. Такі номери перш за все свідчать про глибину інтелектуального занепаду глядачів, а вже потім – про несмак телевізійників... Вас завжди годують лише тим, що ви їсте, запам'ятайте,
– наголосив журналіст.
До теми: Телеканал "Прямий" та Петро Порошенко: хто справжній власник
Що відомо про скандальний ефір "Прямого"? Ввечері 7 листопада під час ефіру "Прямого" до студії увірвалися люди в масках, камуфляжі і зі зброєю в руках, імітуючи "захоплення" каналу. Вони "порозважалися", зробили селфі з ведучими та втекли зі студії.
Журналісти пояснили, що цим перфомансом відреагували на обшуки, які напередодні провели у власника "Прямого" Володимира Макеєнка.
Проте, постановочне захоплення неабияк налякало присутніх у студії людей, вони почали ховатися та мали нажаханий вигляд. Користувачі мережі вибухнули гнівом через цей ефір та обурилися, що під час війни на Донбасі "Прямий" використав у своїй постановці "силовиків" у формі військових Збройних сил.
Згодом журналісти "Прямого" вибачилися.
Дивіться відео інсценування нападу на "Прямий"
Кому насправді належить "Прямий"?
- До Революції Гідності телеканал мав назву "Тоніс" і належав старшому сину Віктора Януковича – Олександру. Коли ж той втік, канал "Тоніс" дивним чином не був конфіскований у державну власність, а опинився в руках оточення Петра Порошенка.
- За дивним збігом Януковичі добровільно відписали телеканал новому власнику. Натомість, щодо них Генпрокуратура так і не довела до суду жодної справи про корупцію.
- Формально телеканал належить Володимиру Макеєнку, але практика підставних осіб в Україні існує багато років. Реальним власником каналу "Прямий" називають Петра Порошенка та Ігоря Кононенка.
- У 2017 році "Тоніс" перейменували в "Прямий канал" і в нього почалося багатомільйонні вливання грошей.
- Порошенко стверджує, що не має жодного відношення до власності або до управління "Прямим". Та під час президентських виборів-2019 канал активно піарив діючу владу і президента Порошенка, та жорстко критикував його опонентів, передусім Юлію Тимошенко і Володимира Зеленського.