Собственно, семья 36-летнего британца, отправившегося в Украину как военный доброволец, выразила обеспокоенность. Причиной послужил тот факт, что он не выходил на связь.

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Тело добровольца обнаружили

Полиция Великобритании отметила, что тело бывшего британского солдата, пропавшего в Украине, обнаружили власти нашего государства. Известно, что бывший десантник Дэниел Берк, из южного Манчестера, считался пропавшим без вести с 16 августа 2023 года.

В Украину Берк прибыл в прошлом году. Он стал военным добровольцем и воевал на стороне нашего государства против российской агрессии. Как отмечают журналисты, британец исчез из своей квартиры в Запорожье в начале августа.

В полиции Великого Манчестера отметили, что сотрудничают с семьей Берка, а также украинскими властями. Это делают, чтобы содействовать официальному опознанию добровольца и возвращению его тела на Родину.

По словам детектива смотрителя Льюиса Гьюза, "это тяжелое время для семьи Дэниела". Он добавил, что поддерживают связь с семьей добровольца и предлагают ей поддержку.

Я и моя команда работаем с украинскими властями над официальной идентификацией с целью репатриации Дэниела после завершения этого процесса. Семья Даниэля попросила о конфиденциальности в это сложное время,

– отметил Гьюз.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным и близким британского добровольца и уклоняется к земле за его подвиг!

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