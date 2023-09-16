Власне, сім'я 36-річного британця, котрий вирушив до України як військовий доброволець, висловила занепокоєння. Причиною став той факт, що він не виходив на зв'язок.

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Тіло добровольця виявили

Поліція Великої Британії зазначила, що тіло колишнього британського солдата, зниклого в Україні, знайшла влада нашої держави. Відомо, що колишній десантник Деніел Берк, котрий з південного Манчестера, вважався зниклим безвісти з 16 серпня 2023 року.

До України Берк прибув минулого року. Він став військовим добровольцем і воював на боці нашої держави проти російської агресії. Як зазначають журналісти, британець зник зі своєї квартири у Запоріжжі на початку серпня.

У поліції Великого Манчестера зазначили, що співпрацюють з родиною Берка, а також українською владою. Це роблять, щоб сприяти офіційному впізнанню добровольця та поверненню його тіла на Батьківщину.

За словами детектива наглядача Льюїса Г'юза, "це важкий час для сім'ї Деніела". Він додав, що підтримують зв'язок з родиною добровольця, а також пропонують їй підтримку.

Я та моя команда працюємо з українською владою над офіційною ідентифікацією з метою репатріації Деніела після завершення цього процесу. Сім'я Даніеля попросила про конфіденційність у цей складний час,

– зазначив Г'юз.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним і близьким британського добровольця та вклоняється до землі за його подвиг!

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