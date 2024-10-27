На Ровненщине на территории завода обнаружили тело мертвого льва: за дело взялась полиция

В Ровненской области на территории Костопольского завода по утилизации отходов обнаружили тело мертвого льва. Сейчас за дело взялась полиция, которая проводит все необходимые проверки.

Об этом сообщили в полиции Ровненской области. Кроме того, основательница общественной организации "Зеленая Сила" в сети сообщила, что рядом со львом обнаружили тела и других животных.

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В Ровненской области нашли тело мертвого льва

Основательница ОО "Зеленая Сила" Андриана Байло в сети сообщила, что на территории одного из заводов в Ровненской области нашли мертвого льва, аиста, обезьяну и труп еще одного животного. Она призвала полицию отреагировать на инцидент.

Сейчас в полиции Ровненской области подтвердили, что на территории Костопольского завода по утилизации отходов действительно был обнаружен мертвый лев. По данному факту сведения сразу внесли в Журнал единого учета заявлений и сообщений и начали проверку.

По предварительной информации, животное умерло в результате онкологического заболевания. Однако продолжается проверка.

Полиция проверяет документы, опрашивает персонал завода и зоопарка с целью установления всех обстоятельств,

– говорится в сообщении.

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Тело льва нашли на Ровненщине / Фото из сети

Впрочем, в полиции не сообщили о судьбе других животных, о которых заявляли активисты.