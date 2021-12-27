О планах относительно Ленина рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Рупор Кремля заверил, что сейчас есть немало гораздо более важных дел, чем перемещение тела вождя пролетариата.

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Этого вопроса нет на повестке дня, – Песков

Этого вопроса нет на повестке дня, сейчас другая повестка дня, которая изобилует другими вопросами и проблемами,

– пояснил Песков.

Отметим, что на том, чтобы Ленина таки похоронили, настаивают представители русской православной церкви. Ожидали, что решение о захоронении могут принять в 2024 году – к 100-летию смерти.

Что известно о смерти Ленина Ленин умер 21 января 1924 года в Подмосковье. Никаких распоряжений относительно своего захоронения он не оставлял. Уже на следующий день его тело забальзамировали. Мавзолей начали строить в 1930 году.

Путин заявил, что Ленин "основал Украину"

Президент России во время ежегодной пресс-конференции "выдал" свою версию основания Украины. Мол, основателем нашего государства является не кто иной, как Владимир Ленин. Впоследствии глава государства-агрессора пытался сделать свою историю более правдоподобной и объяснил, что, мол, Украину "основывали на принципах Ленина".

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Путин вспомнил о Ленине на пресс-конференции:

23 декабря глава Кремля провел большую пресс-конференцию, в ходе которой подводил итоги года.

Один из вопросов касался оккупации Крыма.

Захват украинского полуострова Путин пытался оправдать "исторической подоплекой".

Конечно, история главы Кремля не имеет ничего общего с настоящей. Так Путин заявил, что Украину якобы "создал Владимир Ленин, когда создавал Советский Союз.

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