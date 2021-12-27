Про плани щодо Леніна розповів прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков. Рупор Кремля запевнив, що зараз є чимало набагато важливіших справ, аніж переміщення тіла вождя пролетаріату.

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Цього питання немає на порядку денному, – Пєсков

Цього питання немає на порядку денному, зараз інший порядок денний, який рясніє іншими питаннями та проблемами,

– пояснив Пєсков.

Зазначимо, що на тому, аби Леніна таки поховали, наполягають представники російської православної церкви. Очікували, що рішення про поховання можуть ухвалити у 2024 році – до 100-ліття смерті.

Що відомо про смерть Леніна Ленін помер 21 січня 1924 року у Підмосков'ї. Жодних розпоряджень щодо свого поховання він не залишав. Вже наступного дня його тіло забальзамували. Мавзолей почали будувати у 1930 році.

Путін заявив, що Ленін "заснував Україну"

Президент Росії під час щорічної пресконференції "видав" свою версію заснування України. Мовляв, засновником нашої держави є не хто інший, як Володимир Ленін. Згодом глава держави-агресорки намагався зробити свою історію більш правдоподібною і пояснив, що, мовляв, Україну "засновували на принципах Леніна".

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Путін згадав про Леніна на пресконференції: коротко

23 грудня очільник Кремля провів велику пресконференцію, у ході якої підбивав підсумки року.

Одне з питань стосувалось окупації Криму.

Захоплення українського півострова Путін намагався виправдати "історичним підґрунтям".

Звісно, історії глави Кремля не має нічого спільного зі справжньою. Так Путін заявив, що Україну нібито "створив" Володимир Ленін, коли створював Радянський Союз.

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