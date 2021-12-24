Ткаченко назвав пресконференцію Путігна "4-годинною виставою одного актора". Міністр зауважив, що переглядати її він не мав ані часу, ані бажання.

До теми Українці висміяли слова Путіна про створення України Леніним

Путін отримав важку психологічну травму під час розпаду СРСР

Для своєї публікації Ткаченко використав матеріали Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Судячи з усього, психологічна травма російського президента від розпаду Радянського Союзу настільки велика та болюча, що він топче підручники і української і власної – російської історії. За таким принципом можна вважати, що і Росію в існуючих кордонах створив Ленін,

– написав Ткаченко.

Міністр нагадав главі Кремля, столиці України – Києву – більше ніж півтори тисячі років. Ткаченко зауважив, що Путіну очевидно необхідна допомога фахівців, аби пережити цю травму.

Путін не може надати гарантій ненападу на Україну

Ткаченко зауважив, що Путін не може надати гарантій ненападу на Україну та й Майдан продовжує називати "переворотом". Глава Кремля вимагає від НАТО не розширюватись.

Він (Путін – 24 канал), людина, що сидить при владі вже довше за Брежнєва, людина, що задля продовження влади змінювала Конституції, отруювала людей за кордоном, знищувала та обмежувала роботу ЗМІ, окупувала території кількох країн тощо,

– охарактеризував Путіна міністр культури.

Ткаченко наголосив, що вимоги Путіна є неспівставними. Адже Україна хоче в НАТО – аби захиститись саме від Росії.

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Коротко про чергову маразматичну заяву глави Кремля:

Путін назвав Леніна "засновником" України під час пресконференції 23 грудня.

У такий дивний спосіб російський президент намагався знайти "історичне підґрунтя" окупації Криму.

Згодом глава Кремля уточнив свою версію: мовляв, Ленін "створив" Україну вже після смерті – за своїми принципами.

Дивіться більше про пресконференцію Путіна у WTF:

Текст публікації Олександра Ткаченка:

"Ленін створив Україну". Судячи з усього, психологічна травма російського президента від розпаду Радянського Союзу настільки велика та болюча, що він топче підручники і української і власної – російської історії. За таким принципом можна вважати, що і Росію в існуючих кордонах створив Ленін. Нагадаю, столиці України – Києву – більше ніж півтори тисячі років. Думаю, Путіну потрібна консультація фахівців, щоб пережити цю травму.

Путін заявив, що російськомовних людей видавлюють з території України. Яскравий приклад, щоб процитувати самого російського президента: "Хто обзивається, той сам так називається". Мільйони переселенців, тисячі загиблих. Причому, в основі своїй це були саме російськомовні люди. Ті, хто рятувався від вторгнення путінських військ в Крим і на Донбас.

Гарантій не нападати на Україну Путін надати не може. Він продовжує називати Майдан переворотом і радить як будуватись світу навкруги Росії.