Що говорив Путін

Україну створив Ленін.

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Ціни на газ – через Україну. Росія постачає газ Німеччині, та реверсом - Польщі, а та – Україні. Попит через Україну росте, тому зросла ціна.

через Україну. Росія постачає газ Німеччині, та реверсом - Польщі, а та – Україні. Попит через Україну росте, тому зросла ціна. Третя світова розпочнеться тому, що НАТО хоче взяти Україну, а Україна хоче атакувати український Донбас.

Ціни на житло у Приморському краї.

У Тайгу Путін з Шойгу Мішустіна брати і надалі не будуть.

Трансгендери в спорті.

У Бурятії єдина інфекційна лікарня не ремонтувалася вже 80 років, але Путін поки що нічого конкретного їй обіцяти не може.

Дід Мороз дарує подарунки лише хорошим хлопчикам і дівчаткам.

Убивства на українських вулицях – в Україні ніхто не сидить, а могли ж посадити хоч когось, як в Росії.

в Україні ніхто не сидить, а могли ж посадити хоч когось, як в Росії. Україна не хоче говорити з народом Донбасу.

"Нужно думать о перспективах своей безопасности, как жить все время с оглядкой на происходящее на Украине — смотреть, когда долбанут?!"

"Нацики, как говорят на Украине".

Важливо Велика пресконференція Путіна: де та чому збрехав президент Росії

Що це було

90% України, 9,5% якоїсь лабуди, кілька економічних цифр, явно зі стелі. Ось і всі підсумки року у викладі Путіна.

Хворий мужик, хворий і народ, який можливо консолідувати таким набором маячні.

Усе це вже настільки вийшло за рамки, що аналізувати такі меседжі повинні профайлери, ворожки, астрологи, психологи, психіатри та інші експерти з тонких матерій.

Логіку цієї країни вже давно шукати марно.

Пресконференція Путіна: дивіться відео