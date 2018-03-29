Тело основателя "МММ" Мавроди никто не забирает из морга

Тело умершего основателя финансовой пирамиды "МММ" Сергея Мавроди никто не забирает из морга, расположенного в Москве.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

Напомним, что Сергей Мавроди умер 26 марта от сердечного приступа в возрасте 62 года.

"Четвертый день в московском морге одиноко лежит тело Сергея Мавроди. Почему одиноко? Потому что через такой промежуток времени за ним так никто и не пришел. Великий комбинатор 90-х оказался никому не нужным после смерти", – говорится в сообщении.

Читайте также: Умер Сергей Мавроди: что известно об основателе "МММ"

Отмечается, что в настоящее время работники морга выясняют точную причину смерти Мавроди. Если после завершения этой процедуры за телом основателя "МММ" никто не явится, то его похоронят в номерной могиле за счет городского бюджета.

Кто такой Сергей Мавроди? Известный российский мошенник, который был основателем крупнейшей в истории России финансовой пирамиды "МММ". Мавроди был осужден за мошенничество в крупных размерах, так как нанес материальный ущерб 10-15 миллионам своих вкладчиков в середине 1990-х годов.