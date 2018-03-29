Тіло засновника "МММ" Мавроді ніхто не забирає з моргу

Тіло померлого засновника фінансової піраміди "МММ" Сергія Мавроді ніхто не забирає з моргу, що розташований у Москві.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

Нагадаємо, що Сергій Мавроді помер 26 березня від серцевого нападу у віці 62 роки.

"Четвертий день у московському морзі самотньо лежить тіло Сергія Мавроді. Чому самотньо? Тому що через такий проміжок часу за ним так ніхто і не прийшов. Великий комбінатор 90-х виявився нікому не потрібним після смерті", – мовиться в повідомленні.

Читайте також: Помер Сергій Мавроді: що відомо про засновника "МММ"

Зазначається, що наразі працівники моргу з’ясовують точну причину смерті Мавроді. Якщо після завершення цієї процедури по тіло засновника "МММ" ніхто не з'явиться, то його поховають в номерній могилі коштом міського бюджету.

Хто такий Сергій Мавроді? Відомий російський шахрай, який був засновником найбільшої в історії Росії фінансової піраміди "МММ". Мавроді був засуджений за шахрайство у великих розмірах, адже завдав матеріальної шкоди 10-15 мільйонам своїх вкладників у середині 1990-х років.