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Тіло засновника "МММ" Мавроді ніхто не забирає з моргу

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Тіло Сергія Мавроді вже 4 дні ніхто не забирає з моргу
Тіло Сергія Мавроді вже 4 дні ніхто не забирає з моргу / Фото з вільних мереж

Тіло померлого засновника фінансової піраміди "МММ" Сергія Мавроді ніхто не забирає з моргу, що розташований у Москві.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

Нагадаємо, що Сергій Мавроді помер 26 березня від серцевого нападу у віці 62 роки.

"Четвертий день у московському морзі самотньо лежить тіло Сергія Мавроді. Чому самотньо? Тому що через такий проміжок часу за ним так ніхто і не прийшов. Великий комбінатор 90-х виявився нікому не потрібним після смерті", – мовиться в повідомленні.

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Зазначається, що наразі працівники моргу з’ясовують точну причину смерті Мавроді. Якщо після завершення цієї процедури по тіло засновника "МММ" ніхто не з'явиться, то його поховають в номерній могилі коштом міського бюджету.

Хто такий Сергій Мавроді? Відомий російський шахрай, який був засновником найбільшої в історії Росії фінансової піраміди "МММ". Мавроді був засуджений за шахрайство у великих розмірах, адже завдав матеріальної шкоди 10-15 мільйонам своїх вкладників у середині 1990-х років.

Теги: Новини Росії Сергій Мавроді Втрати
Джерело: 24 Канал
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