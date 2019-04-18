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      ПРИВАТБАНК ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      Тема раскола страны искусственно подогревается командой Порошенко, – политолог

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      Петр Порошенко
      Петр Порошенко / ukranews.com

      Владимир Зеленский имеет значительную поддержку во всех регионах, среди всех возрастных и социальных групп.

      Это свидетельствует о том, что высокого уровня неприятия Зеленского и раскола в обществе нет, заявил политолог Петр Олещук, комментируя результаты соцопроса, проведенного группой "Рейтинг". Согласно этим исследованиям, Владимира Зеленского готовы поддержать 73% тех, кто определился с выбором и собирается принять участие в голосовании, Петра Порошенко – 27%.

      Тема раскола, по мнению эксперта, искусственно подогревается командой Петра Порошенко.

      "Но особых перспектив у этого нет. Согласно тем же исследованиям, 76% граждан не готовы к конфликтам на почве того, кто какого кандидата поддерживает. Люди считают нормальным, если их выбор не совпадает с выбором близких", – сказал Петр Олещук.

      Он также подчеркнул, что Зеленского поддерживают 52% всех опрошенных украинцев. "И это результат, который трудно оспорить. Он не оставляет повода назвать Зеленского "президентом меньшинства" или тем, кто разъединяет страну", – добавил политолог.

      Комментируя, зачем команда действующего президента постоянно подогревает тему раскола, он предположил, что это может быть последней попыткой максимально мобилизовать избирателей или запугать "врага".

      "Из опроса также видно, что уровень нетолерантности сторонников Порошенко выше. Они сформированы на основе негативной мобилизации – против того, что они считают силами, что противостоят Порошенко. И если мобилизация отрицательная, то она строится на нетолерантности относительно других", – уточнил эксперт.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Владимир Зеленский Петр Порошенко
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