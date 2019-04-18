Тема розколу країни штучно підігрівається командою Порошенка, – політолог

Володимир Зеленський має значну підтримку в усіх регіонах, серед усіх вікових і соціальних груп.

Це свідчить про те, що високого рівня неприйняття Зеленського та розколу в суспільстві немає, заявив політолог Петро Олещук, коментуючи результати соцопитування, проведеного групою "Рейтинг". Згідно з цим дослідженням, Володимира Зеленського готові підтримати 73% тих, хто визначився з вибором і збирається взяти участь у голосуванні, Петра Порошенка – 27%.

Тема розколу, на думку експерта, штучно підігрівається командою Петра Порошенка.

"Але особливих перспектив у цьому немає. Згідно з тим же дослідженням, 76% громадян не готові до конфліктів на ґрунті того, хто якого кандидата підтримує. Люди вважають нормальним, якщо їхній вибір не збігається з вибором близьких", – сказав Петро Олещук.

Він також підкреслив, що Зеленського підтримують 52% всіх опитаних українців. "І це результат, який важко заперечити. Він не залишає приводу назвати Зеленського "президентом меншості" або тим, хто роз'єднує країну", – додав політолог.

Коментуючи, навіщо команда чинного президента постійно підігріває тему розколу, він припустив, що це може бути останньою спробою максимально мобілізувати виборців або залякати "ворога".

"З опитування також видно, що рівень нетолерантності прихильників Порошенка вищий. Вони сформовані на основі негативної мобілізації – проти того, що вони вважають силами, що протистоять Порошенку. І якщо мобілізація негативна, то вона будується на нетолерантності щодо інших", – уточнив експерт.