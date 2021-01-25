Новоизбранный президент США Джо Байден установил рекорд по сбору анонимных пожертвований на свою предвыборную кампанию. Он таким образом собрал 145 миллионов долларов. А это в пять раз больше, чем Дональд Трамп. Тот в 2020 году получил 28,4 миллиона долларов.

Источник: Bloomberg

Говорится о так называемых "темных деньгах". Ранее демократы неоднократно требовали отменить анонимные пожертвования и называли их коррумпированными. Однако для победы над Трампом все же решили использовать такое финансирование.

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Рекорд Байдена по сбору анонимных пожертвований

Благодаря анонимным пожертвованиям, финансирования предвыборной кампании Байдена возросло на 1,5 миллиарда долларов. Хотя эта сумма уже является рекордом для любого политика, претендующего на пост президента в США.

Предыдущее достижение принадлежало избирательной кампании республиканца Митта Ромни в 2012 году. Тогда он получил от анонимных спонсоров 113 миллионов долларов.

По данным американского Центра ответственной политики (Center For Responsive Politics), всего в избирательной кампании 2020 года демократы собрали 326 миллионов "темных денег". Это почти вдвое больше, чем сумма аналогичных средств, собранная республиканцами – 148 миллионов долларов.

Заметим! Закон США не требует раскрывать личности конкретных спонсоров

"Темные деньги Байдена": детали

В частности, суперкомитет политических действий Priorities USA Action Fund, который Байден использовал для внешних издержек, выделил на поддержку нынешнего американского лидера 26 миллионов долларов. И сначала эти деньги поступили в его некоммерческий филиал Priorities USA.

Правда, председатель Priorities USA Гай Сесил оправдываться за такой подход не стал.

Мы не собирались в одностороннем порядке складывать оружие перед Трампом и правыми силами, которые ему помогали,

– отметил он.

Интересна и ситуация с Future Forward PAC. Эта организация собрала 104 миллиона долларов на поддержку Байдена. И получила часть этих денег от известных крупных бизнесменов, в частности:

соучредителя Facebook Дастина Московица (46,9 миллиона долларов),

(46,9 миллиона долларов), Эрика Шмидта из Alphabet Inc., материнской компании Google (2,6 миллиона долларов).

Но самым большим источником средств была дочерняя некоммерческая организация Future Forward USA Action, которая внесла 61 миллион долларов. Имена этих доноров не разглашают.

Всего в ходе предвыборной кампании Байден собрал более 1 миллиарда долларов от пожертвований. В то же время порог сумм от имени частного лица за один избирательный цикл составляет 2,8 тысячи долларов.

1 миллиард пожертвований для Байдена: что в эту сумму входит

318,6 миллиона долларов от спонсоров, пожертвовавших минимум по 200 долларов каждый.

Оставшуюся сумму составляют деньги от богатых спонсоров, которые выделили для этой цели 825 тысяч долларов. Но эти средства поделили между Национальным комитетом Демократической партии и 47 отделениями Демпартии в штатах.

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"Темные деньги" – это далеко не самый большой источник пожертвований для избирательных штабов

Богатые спонсоры могут выписывать восьмизначные чеки суперкомитету политических действий. А объединенные комитеты по сбору средств также могут вносить суммы по 830,5 тысяч долларов.

В то же время благотворители, которые не хотят раскрывать свои пожертвования, могут переводить средства политическим некоммерческим группам вроде организации "Защитим демократию вместе". Последняя потратила на поддержку Байдена 15,6 миллиона долларов.

Обратите внимание! Большие спонсоры, которые вносили анонимные пожертвования, располагают такой же доступ к политикам, как и те благодетели, имена которых известны. Но в этом случае общественность ничего не знает ни о анонимных спонсорах, ни об их влиянии на политическую жизнь страны.