Против Байдена инициировали импичмент: что об этом известно
Не успел 46-й президент США Джо Байден занять высший пост в стране, как ему уже готовят импичмент. Инициатор этого – конгрессмен от Республиканской партии Марджори Грин.
Инициировали импичмент Байдена: что известно
Грин уже внесла в Палату представителей статьи об импичменте, в которых фигурирует Байден. Об этом сообщает The Hill.
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Интересно, что конгрессмен – сторонница конспирологического движения QAnon, продвигающего идею, что 45-й президент Дональд Трамп должен разоблачить глобальную схему сексуальной эксплуатации детей. К этой схеме вроде бы имеют отношение представители Демократической партии Байдена.
Грин утверждает, что Байден "не подходит для того, чтобы занимать пост президента", и обвиняет его в злоупотреблении властью на посту вице-президента США.
Президент Байден продемонстрировал, что сделает все возможное, чтобы выручить своего сына Гантера и наполнить карманы своей семьи деньгами от коррумпированных иностранных энергетических компаний,
– заявила она.
Правда, предложение Грин по импичменту вряд ли будут рассматривать. Ведь Демократическая партия имеет большинство в Палате представителей.
Инаугурация Джо Байдена состоялась 20 января: главное
- В Вашингтоне он принес присягу и официально начал исполнять обязанности президента.
- Присягу также приняла вице-президент США Камала Харрис. Она стала первой женщиной и первой американкой африканского, ямайского и южноазиатского происхождения на этом посту.
- Перед этим Дональд Трамп завершил исполнять свои полномочия, попрощался с Белым домом и покинул Вашингтон до начала церемонии.
- Спустя 45-й президент выступил с прощальным обращением и оставил Байдену письмо. Действующий хозяин Белого дома говорит, что Трамп написал ему "великодушное" письмо, но подробности не раскрыл.
- Выборы президента в США состоялись 3 ноября 2020 года. 7 января в Сенате официально утвердили их победителя – Джо Байдена. В гонках также участвовал и Трамп.
- Официальные результаты выборов должны были объявить 6 января. Однако сторонники Трампа ворвались в Капитолий и сорвали заседание Конгресса. В результате 5 человек погибли и многие получили ранения.
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