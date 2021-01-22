Не успел 46-й президент США Джо Байден занять высший пост в стране, как ему уже готовят импичмент. Инициатор этого – конгрессмен от Республиканской партии Марджори Грин.

Инициировали импичмент Байдена: что известно

Грин уже внесла в Палату представителей статьи об импичменте, в которых фигурирует Байден. Об этом сообщает The Hill.

К теме Байдена тоже "грозит" импичмент: его инициирует первый конспиролог QAnon в Конгрессе

Интересно, что конгрессмен – сторонница конспирологического движения QAnon, продвигающего идею, что 45-й президент Дональд Трамп должен разоблачить глобальную схему сексуальной эксплуатации детей. К этой схеме вроде бы имеют отношение представители Демократической партии Байдена.

Грин утверждает, что Байден "не подходит для того, чтобы занимать пост президента", и обвиняет его в злоупотреблении властью на посту вице-президента США.

Президент Байден продемонстрировал, что сделает все возможное, чтобы выручить своего сына Гантера и наполнить карманы своей семьи деньгами от коррумпированных иностранных энергетических компаний,

– заявила она.

Отметим! Гантер Байден во время вице-президентства отца входил в совет директоров украинской компании Burisma. Ею руководит Николай Злочевский, министр экологии времен Азарова. Сейчас он находится в розыске и его подозревают в незаконном обогащении.

Правда, предложение Грин по импичменту вряд ли будут рассматривать. Ведь Демократическая партия имеет большинство в Палате представителей.

Интересно! Что предшественник Байдена Трамп стал первым президентом в истории, которому объявляли 2 импичмент. Первое дело собственно касается Гантера Байдена. Трамп просил Зеленского содействовать соответствующему расследованию, и в этом увидели злоупотребление властью. Но в итоге против Трампа импичмент так и не применили.



Вторая касается штурма Капитолия 6 января. Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Поскольку он уже не является президентом, его по меньшей мере могут лишить права заниматься политической деятельностью.

Инаугурация Джо Байдена состоялась 20 января: главное