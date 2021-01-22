Не встиг 46-й президент США Джо Байден обійняти найвищу посаду в країні, як йому вже готують імпічмент. Ініціаторка цього – конгресвумен від Республіканської партії Марджорі Грін.

Ініціювали імпічмент Байдену: що відомо

Грін уже внесла до Палати представників статті про імпічмент, в яких фігурує Байден. Про це повідомляє The Hill.

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Цікаво, що конгресвумен – прихильниця конспірологічного руху QAnon, який просуває ідею, що 45-й президент Дональд Трамп має викрити глобальну схему сексуальної експлуатації дітей. До цієї схеми начебто мають стосунок представники Демократичної партії Байдена.

Грін стверджує, що Байден "не підходить для того, щоб обіймати посаду президента", і звинувачує його у зловживанні владою на посаді віцепрезидента США.

Президент Байден продемонстрував, що зробить усе можливе, аби виручити свого сина Гантера та наповнити кишені своєї сім'ї грошима від корумпованих іноземних енергетичних компаній,

– заявила вона.

Зауважимо! Гантер Байден під час віцепрезидентства батька входив до ради директорів української компанії Burisma. Нею керує Микола Злочевський, міністр екології часів Азарова. Зараз він перебуає в розшуку та його підозрюють у незаконному збагаченні.

Щоправда, пропозицію Грін з імпічменту навряд чи розглядатимуть. Адже Демократична партія має більшість в Палаті представників.