Цікаво, що конгресвумен – прихильниця конспірологічного руху QAnon, який просуває ідею, що 45-й президент Дональд Трамп має викрити глобальну схему сексуальної експлуатації дітей. До цієї схеми начебто мають стосунок представники Демократичної партії Байдена.
Грін стверджує, що Байден "не підходить для того, щоб обіймати посаду президента", і звинувачує його у зловживанні владою на посаді віцепрезидента США.
Президент Байден продемонстрував, що зробить усе можливе, аби виручити свого сина Гантера та наповнити кишені своєї сім'ї грошима від корумпованих іноземних енергетичних компаній, – заявила вона.
Щоправда, пропозицію Грін з імпічменту навряд чи розглядатимуть. Адже Демократична партія має більшість в Палаті представників.