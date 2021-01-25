Новообраний президент США Джо Байден установив рекорд зі збору анонімних пожертвувань на свою передвиборчу кампанію. Він таким чином зібрав 145 мільйонів доларів. А це у п'ять разів більше, ніж Дональд Трамп. Той у 2020 році отримав 28,4 мільйона доларів.

Джерело: Bloomberg

Мовиться про так звані "темні гроші". Раніше демократи неодноразово вимагали скасувати анонімні пожертвування та називали їх корумпованими. Проте для перемоги над Трампом усе ж вирішили використовувати таке фінансування.

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Рекорд Байдена зі збору анонімних пожертвувань

Завдяки анонімним пожертвам фінансування передвиборчої кампанії Байдена зросло на 1,5 мільярда доларів. Хоча ця сума вже є рекордом для будь-якого політика, що претендує на посаду президента в США.

Попереднє досягнення належало виборчій кампанії республіканця Мітта Ромні в 2012 році. Тоді він отримав від анонімних спонсорів 113 мільйонів доларів.

За даними американського Центру відповідальної політики (Center For Responsive Politics), загалом у виборчій кампанії 2020 року демократи зібрали 326 мільйонів "темних грошей". Це майже вдвічі більше, ніж сума аналогічних коштів, зібрана республіканцями – 148 мільйонів доларів.

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"Темні гроші Байдена": деталі

Зокрема, суперкомітет політичних дій Priorities USA Action Fund, який Байден використовував для зовнішніх витрат, виділив на підтримку нинішнього американського лідера 26 мільйонів доларів. І спершу ці гроші надійшли в його некомерційний філіал Priorities USA.

Щоправда, голова Priorities USA Гай Сесіл виправдовуватися за такий підхід не став.

Ми не збиралися в односторонньому порядку складати зброю перед Трампом і правими силами, які йому допомагали,

– зауважив він.

Цікавою є і ситуація з Future Forward PAC. Ця організація зібрала 104 мільйони доларів на підтримку Байдена. І отримала частину цих грошей від відомих великих бізнесменів, зокрема:

співзасновника Facebook Дастіна Московіца (46,9 мільяона доларів),

Еріка Шмідта з Alphabet Inc., материнської компанії Google (2,6 мільйона доларів).

Але найбільшим джерелом коштів була дочірня некомерційна організація Future Forward USA Action, яка внесла 61 мільйон доларывв. Імена цих донорів не розголошують.

Загалом під час передвиборної кампанії Байден зібрав понад 1 мільярд доларів від пожертвувань. Водночас поріг сум від імені приватної особи за один виборчий цикл становить 2,8 тисячі доларів.

1 мільярд пожертвувань для Байдена: що в цю суму входить

318,6 мільйона доларів від спонсорів, які пожертвували щонайменше по 200 доларів кожен.

Решту суми становлять гроші від багатих спонсорів, що виділили з цією метою 825 тисяч доларів. Але ці кошти поділили між Національним комітетом Демократичної партії і 47 відділеннями Демпартії в штатах.

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"Темні гроші" – це далеко не найбільше джерело пожертвувань для виборчих штабів

Багаті спонсори можуть виписувати восьмизначні чеки суперкомітетам політичних дій. А об'єднані комітети зі збору коштів також можуть вносити суми по 830,5 тисяч доларів.

Водночас добродійники, які не хочуть розкривати свої пожертви, можуть переказувати кошти політичним некомерційним групам на кшталт організації "Захистимо демократію разом". Остання витратила на підтримку Байдена 15,6 мільйона доларів.

Зверніть увагу! Великі спонсори, які вносили анонімні пожертвування, мають у своєму розпорядженні такий же доступ до політиків, як і ті добродійники, імена яких є відомими. Але у цьому разі загал нічого не знає ні про анонімні спонсори, ні про їхній вплив на політичне життя країни.