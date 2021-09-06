Рогачевский молочноконсервный комбинат даже закрыл комментарии к посту в инстаграм, чтобы избежать критики.

Читайте также Это уже Северная Корея, – журналист рассказал о ситуации в Беларуси

Объяснение предприятия

На предприятии заявили, что обрадовались такой популярности, потому что цель ребрендинга заключалась в привлечении внимания. Производитель утверждал, что никаких намеков на расизм авторы дизайна не закладывали.

Резонанс – это всегда прекрасно. Возможно, это вызвало не совсем правильную реакцию. Какие-то отсылки были к расизму, но, честно, подобный смысл мы не закладывали,

– заверили на предприятии.

Последние новости о расистских скандалах