Когда градус имеет значение: какой температуры должно быть вино

Аромат и вкус вина состоит из бесконечно тонких нот. Если вы действительно хотите получить максимальное наслаждение от вина, то стоит знать, при какой температуре его подать на стол, так как от этого будет зависеть его вкус.

Дело в том, что вино имеет сложную химическую структуру, определенные ароматические вещества испаряются при разных температурах. Конечно, температура не сделает плохое вино лучше, однако поможет полнее раскрыть его потенциал.

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Правильно подобранная температура поможет полностью раскрыть вкус вина

Большинство красных вин продемонстрируют свои лучшие качества при температуре 12-17°С. Слишком теплое красное вино будет иметь ощутимый спиртовой аромат, поэтому 10-15 минут в холодильнике могут творить настоящие чудеса. Зато белое вино лучше охладить до 8-10°С.

При этом крепкие вина лучше пить теплыми, а вина с малым содержанием алкоголя следует хорошо охладить. Терпкие вина должны быть теплее, чем мягкие, а сухим более высокая температура подходит больше, чем сладким.



Чем меньше "градусов" – тем холоднее должно быть вино

Если вы не уверены, до какой температуры следует охлаждать вино, лучше сделайте его более холодным. Ведь при комнатной температуре оно довольно быстро нагревается, а вот слишком теплое вино, разлитое по бокалам, охладить уже практически невозможно.