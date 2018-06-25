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Коли градус має значення: якої температури має бути вино

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До якої температури треба охолоджувати вино
До якої температури треба охолоджувати вино / unsplash.com

Аромат і смак вина складається з нескінченно тонких нот. Якщо ви дійсно хочете отримати максимальну насолоду від вина, то варто знати, при якій температурі його подати на стіл, адже від цього залежатиме його смак.

Річ у тому, що вино має складну хімічну структуру, і певні ароматичні речовини випаровуються при різних температурах. Звісно, температура не зробить погане вино кращим, однак допоможе повніше розкрити його потенціал.

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Правильно підібрана температура допоможе повінстю розкрити смак вина

Більшість червоних вин продемонструють свої найкращі якості при температурі 12-17°С. Занадто тепле червоне вино матиме відчутний спиртовий аромат, тож 10-15 хвилин в холодильнику можуть творити справжні дива. Натомість біле вино краще охолодити до 8-10°С.

При цьому міцні вина найкраще пити теплішими, а вина з малим вмістом алкоголю варто добре охолодити. Терпкі вина повинні бути теплішим, аніж м'які, а сухим вища температура більше пасує, аніж солодким.

Охолодження вина
Чим менше "градусів" – тим холодніше має бути вино

Якщо ви не впевнені, до якої температури варто охолоджувати вино, краще зробіть його більш холодним. Адже за кімнатної температури воно доволі швидко нагрівається, а от надто тепле вино, розлите по келихах, охолодити вже практично неможливо.

Теги: Новини України Винні традиції Алкоголь
Джерело: 24 Канал
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