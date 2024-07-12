Такая аномальная температура связана с изменением климата, в эфире телемарафона отметил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец, передает 24 Канал.

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Температурные рекорды

Министр отметил, то, что мы сегодня видим, новые температурные рекорды, – однозначно влияние изменений климата, влияние фактически человека, многих процессов на нашу климатическую ситуацию вообще на планете Земля.

Чиновник добавил, что данным международной службы изменения климата "Коперник", июнь 2024 года снова побил температурные рекорды.

Должны помнить, что, например, вчерашняя аномальная жара в Киеве побила рекорды только 1800 лет. То есть такие ситуации случались, но не были настолько систематическими Сегодня мы, к сожалению, действительно видим такую аномальную жару. Она продолжается довольно длительный период времени. Изменения климата характерны не только повышение температуры, но и абсолютно неравномерными осадками,

– подчеркнул Стрелец.

Министр уверен, что когда имеем соответствующую жару на одной территории, точно должны ожидать еще аномальные осадки где-то в других местах.

Чиновник отметил, что цивилизованные страны, прежде всего, европейские, говорили о предотвращении изменений климата. Для этого вводится много мероприятий и программ, принимаются определенные решения.

"Однако сегодня мы понимаем, и как говорят эксперты, предотвратить повышение температуры на планете уже почти невозможно. Поэтому мы должны адаптироваться и вводить меры, чтобы приостанавливать климатический кризис и что-то делать, чтобы быть готовыми жить уже в таких изменениях", – подчеркнул Стрелец.