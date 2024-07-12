Така аномальна температура пов'язана зі зміною клімату, в ефірі телемарафону зазначив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець, передає 24 Канал.

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Температурні рекорди

Міністр наголосив, те, що ми сьогодні бачимо, нові температурні рекорди, – однозначно вплив змін клімату, вплив фактично людини, багатьох процесів на нашу кліматичну ситуацію взагалі на планеті Земля.

Посадовець додав, що даними міжнародної служби зміни клімату "Коперник", червень 2024 року знову побив температурні рекорди.

Маємо пам'ятати, що, наприклад, вчорашня аномальна спека в Києві побила рекорди лише 1800 років. Тобто такі ситуації траплялися, але не були настільки систематичними Сьогодні ми, на жаль, дійсно бачимо таку аномальну спеку. Вона продовжується доволі тривалий період часу. Зміни клімату характерні не тільки підвищення температури, а й абсолютно нерівномірними опадами,

– наголосив Стрілець.

Міністр впевнений, що коли маємо відповідну спеку на одній території, точно повинні очікувати ще аномальні опади десь в інших місцях.

Посадовець зауважив, що цивілізовані країни, перш за все, європейські, говорили про запобігання змінам клімату. Для цього запроваджується багато заходів і програм, приймаються певні рішення.

"Проте сьогодні ми розуміємо, і як кажуть експерти, запобігти підвищенню температури на планеті вже майже неможливо. Тому ми маємо адаптуватися й запроваджувати заходи, щоб призупиняти кліматичну кризу та щось робити, щоб бути готовими жити вже в таких змінах", – підкреслив Стрілець.