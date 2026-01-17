Мертвый интернет: исчезнут ли соцсети из-за искусственного интеллекта и что их может заменить

Соцсети сейчас – не в своих лучших временах. Ленты – набор текстов с уже надоедливым "это не просто о...", сгенерированные картинки и мошеннические призывы. В комментариях – боты, люди, напуганные кликбейтом или те, кто спорят с ботами. Платформы потеряли свой первоначальный замысел – профессиональное и дружеское общение.

Эта эволюция, или лучше сказать упадок соцсетей, перекликается с городской легендой о "мертвом интернете" – мол, онлайн давно населен ботами, а люди лишь декорация. В этой теории хватает конспирологии, но ее популярность подпитывает не фантазия, а опыт пользователя – все сложнее отличить человека от алгоритма, мем от фабрики контента, правду от кликбейта.

Возьмем ли мы в будущее соцсети и умер ли действительно интернет? Чтобы найти ответы на эти вопросы, 24 Канал пообщался с экспертами, имеющими отношение к технологиям и коммуникациям.

Когда "мертвый интернет" перестает быть мемом?

Данные мировых кибербезопасных и инфраструктурных отчетов показывают, что автоматизации в онлайне очень много. В материалах Imperva об автоматизированном трафике говорится, что почти 50% интернет-трафика происходит из нечеловеческих источников, а "плохие боты" составляют почти треть всего трафика. Это важно не только для банков или ритейла, но и для соцсетей, ведь там, где боты научились имитировать поведение человека, появляется главный яд для соцсетей – недоверие.

Cloudflare в своем обзоре за 2025 год показывает, что в сети человеческая активность в запросах к HTML-страницам легко проигрывает автоматизированной – в начале 2025-го боты отвечали за половину таких запросов и опережали человеческий трафик; разрыв в пиковые моменты доходил до 25 процентных пунктов, а в конкретный срез в начале декабря доли людей и ботов были близкими.

Это не означает, что "в интернете нет людей". Говорится скорее о том, что рядом с людьми живут алгоритмы, которые имитируют движение, создают нагрузку, подкручивают метрики и меняют правила игры.



Иисус-креветка – один из самых показательных примеров "ИИ-помоев" / Изображение из соцсетей

Отдельный слой – боты, которые не комментируют и не лайкают, а просто сканируют. В январе 2026 года Business Insider, ссылаясь на данные Cloudflare, описал ухудшение "сделки сети" – крупные ИИ-компании активно индексируют сайты, но отдают все меньше трафика обратно, и соотношение "crawl-to-refer" становится хуже. Для экосистемы это болит вдвойне – медиа и авторы получают меньше переходов (и денег), а владельцы сайтов – большие счета за инфраструктуру из-за лавины запросов ботов.

Но "мертвый интернет" ощущается не только в статистике, но и в контенте. Исследование Harvard Kennedy School Misinformation Review об ИИ–изображениях в Facebook описывает, как страницы с искусственно сгенерированными картинками собирают сотни миллионов показов. Авторы проанализировали 125 страниц, массово постивших ИИ-контент, и зафиксировали, что алгоритмическая лента способна подсовывать такие изображения даже людям, которые на эти страницы не подписаны, потому что система продвигает то, что вероятнее всего "цепляет" и вызывает взаимодействие. И здесь ИИ выступает не как творческий инструмент, а как способ производить "вовлечение" на скорости промышленной линии.

На этом фоне разговоры о "смерти соцсетей" выглядят правдивыми, но с поправкой на миграцию. Исследование Pew Research Center о подростках в США фиксирует, что YouTube – самая ежедневная платформа, TikTok, Instagram и Snapchat тоже держат высокую частотность, а Facebook в ежедневном режиме использует относительно небольшая доля подростков. То есть соцсети не исчезают – меняется их центр тяжести, и он все чаще лежит вне открытых лент.

Интересно! Западные колумнисты описывают это смещение как бегство от алгоритмической сцены в пространства, где не надо выступать. В материале на Noema о последних днях соцсетей акцент сделан на том, что контекст и связь лучше выживают в групповых чатах и инвайт-кругах, а не в гигантских лентах, где все соревнуется за внимание. А The Guardian, разбирая dead internet, подчеркивает размытие границы между человеком и ботом и то, как алгоритмическая экономика подталкивает людей вести себя "по-ботски", чтобы получить видимость.

Вопрос "что с этим делать?" упирается в маркировку и доверие – и здесь тоже видно, что рынок не успевает за технологиями. Еврокомиссия прямо привязывает будущие требования к прозрачности к снижению рисков обмана и манипуляции – в рамках AI Act (в частности статьи о прозрачности) готовятся правила маркировки ИИ-сгенерированного или измененного контента, а также кодекс практик под это. Параллельно развиваются технические стандарты вроде C2PA/Content Credentials (прозрачность происхождения медиа), но журналистские тесты показывают, что платформы часто не сохраняют или не отображают эти маркеры для пользователя – даже если они вшиты в файл.

Соцсети не исчезнут?

Дмитрий Софина, CEO R&D Center WINSTARS.AI, в комментарии 24 Каналу считает, что "смерть соцсетей" из-за ИИ-контента и ботов в буквальном смысле не произойдет, однако без адаптации платформы рискуют проиграть главное – доверие. По его прогнозу, ближайшие годы речь пойдет скорее о трансформации платформ и изменении поведения людей – это больше переходов в закрытые сообщества и меньше механического потребления ленты.

Дмитрий Софина CEO R&D Center WINSTARS.AI Реален ли "мертвый интернет", где ИИ общается с ИИ? Частично – да. В некоторых сегментах боты уже создают значительную часть контента. Но полностью "мертвым" интернет не станет: живые люди, сообщества и реальное взаимодействие будут оставаться ключевой ценностью.

В ответ на вопрос "что может спасти или заменить соцсети?", Софина акцентирует на прозрачной маркировке ИИ-контента, смещении фокуса в сторону качества взаимодействий, большем контроле пользователя над лентой и собственными данными, а также на новых форматах – более приватных и сообщественных – где ИИ работает как помощник, а не как генератор шума.

Вероника Чекалюк, кандидат наук по социальным коммуникациям, в комментарии 24 Каналу описывает ситуацию с точки зрения человеческого опыта. Она считает, что соцсети все больше теряют смысл для реального человека, потому что значительная часть контента формируется искусственным интеллектом или алгоритмами, заточенными под охват и лайки, а не под настоящее общение.

Вероника Чекалюк кандидат наук по социальным коммуникациям Люди интуитивно чувствуют перегрузку информацией, что создает эффект пустоты: много сигналов, но нет реального эмоционального контакта. Современная коммуникационная культура возвращается к живому, реальному общению, и это закономерный тренд цикличности истории: после эпохи цифрового шума наступает период ценообразования непосредственности и эмпатии.

При этом Чекалюк не прогнозирует буквального исчезновения соцсетей, но допускает серьезную трансформацию на горизонте 5 – 10 лет. Ведь когда большинство контента создают алгоритмы, падает доверие и мотивация пользователя, и люди ищут среды, где чувствуют взаимность. Ученая добавляет, что технически картина "мертвого интернета", где ИИ и боты общаются между собой, возможна и создает иллюзию активности, но не закрывает базовую человеческую потребность в социальной связи – поэтому такое пространство становится "мертвым" именно для человеческого внимания.

В качестве альтернативы или "спасения" она называет живые и локальные сообщества, новые форматы цифрового взаимодействия, ориентированные на глубину, системы доверия и верификации авторского контента, а также комбинацию онлайн и офлайн, где платформы – лишь вспомогательный инструмент. По мнению ученой, будущее – за решениями, сочетающие цифровые возможности с эмоциональной и социальной глубиной, потому что человек психологически выбирает контакт, что дает ощущение "меня слышат" и "я здесь важен".

Чекалюк также приводит собственную практику – несколько лет, начиная от локдауна, она и ее окружение раз в две недели проводят регулярные встречи без гаджетов – "диджитальный детокс", который дает ощущение живого присутствия, возможность говорить глубоко без цифрового шума и поддерживает настоящий социальный контакт, что сейчас особенно высоко ценится.

Логика пользования соцсетями имеет две составляющие: ознакомление с персональным контентом родственников, знакомых, коллег и известных лиц, "селебритис", и потребление информации, источником которых являются неизвестные страницы, комментирует для 24 Канала Алексей Гордеев, специалист по коммуникациям.

Алексей Гордеев специалист по коммуникациям Если в первом случае засилье slop (ИИ-"помоев") маловероятно, то во втором алгоритмы соцсетей могут предлагать читателям некачественный, но цепкий ИИ-генерированный контент. Вероятна ли из-за этого "смерть соцсетей"? Ответ для всех из них – нет. Если объем slop-контента будет систематически увеличиваться, потребители отреагируют на это усталостью и изменением своего информационного поведения. В Facebook, TikTok, Instagram и Threads они, перестроив ленту, будут отдавать предпочтение контенту, источником которого являются люди или организации, о существовании которых они знают и которым доверяют. Верно и обратное: контенту с непрозрачных страниц или от неизвестных людей доверия не будет.

Telegram, который в Украине для получения новостей используют 72% – 73% граждан, здесь наименее уязвим, считает Гордеев. Чтобы употребить сомнительный контент, нужно сначала подписаться на соответствующий сомнительный канал: "Это глупое, но волевое решение".

Замена соцсетей возможна и, наверное, неизбежна тогда, когда следующий их эквивалент сможет совместить "вечнозеленый" функционал (то есть, удовлетворит потребность в общении) и прорывные технологические решения будущего.

"Натуральный" контент и стримы: какими станут соцсети?

Невозможно не заметить, что боты с искусственным интеллектом массово появились почти сразу после публичного доступа к таким большим ИИ, как ChatGPT, поделился с 24 Каналом Артем Кельбас, диджитал-маркетолог. По его словам, таких ботов легко найти в комментариях почти под любым постом на политическую тему.

Артем Кельбас диджитал-маркетолог Сегодня маркетологи и специалисты по разработке уже понимают, как с этим бороться, и в 2025 году можно было наблюдать положительную тенденцию обновления фильтрации комментариев: ботов в них становится все меньше, чем это было в 2023 или 2024 годах. Исходя из этого примера, как одного из самых максимализированных (политические активности и клевета всегда хорошо бюджетируются) я делаю вывод, что смерть социальных сетей в ближайшее время не ожидается.

"ИИ-боты – инструмент, к которому уже были обнаружены контрмеры", – говорит Кельбас. Правда, пока не все сайты, соцсети и агрегаторы их интегрировали.

Смерть социальных сетей не планируется, считает специалист, ведь сегодня мы видим лейблы "Сгенерировано ИИ" под постами и видео в популярных соцсетях. По его мнению, это показывает, что платформы научились с легкостью распознавать подобный контент.

Артем Кельбас диджитал-маркетолог Я уверен, что через некоторое время появится мировая юридическая регуляция использования ИИ для создания контента: ведь мы видим, что несмотря на лейбл или вотермарки, ИИ-контент вводит пожилых людей в заблуждение руками мошенников. Это может быть как имитация голоса близкого человека, так и эмуляция заявлений публичной личности, таких как президентов стран. Поэтому в подобном случае юридическая ответственность за использование ИИ недобросовестно – лишь вопрос времени. Это соответственно повлияет на количество сгенерированного контента, ведь теперь не посмеешься со сгенерированных заявлений Трампа или Зеленского.

Также следует учитывать, что социальные сети заинтересованы в первую очередь в удержании пользователя (зрителя) в приложении, считает Кельбас. Ведь, чем больше времени он в нем проведет, тем больше партнерской рекламы можно ему показать. Сейчас можно наблюдать спад интереса к ИИ-контенту, поскольку пользователи научились его распознавать: если так будет идти дальше, говорит специалист, то соцсети будут дозировать "натуральный" и ИИ-контент в ленте новостей более активно, отдавая предпочтение первому. Это также является логической ступенью развития потребления контента нами в соцсетях, заключает эксперт.

Дмитрий Красовский, AI Integration Lead, Netpeak, рассказал 24 Каналу о формировании парадоксального тренда anti-AI – он создался в ответ на фазу перенасыщения идеальным ИИ-контентом – настолько отполированным, что он перестает отличаться. Бренды и авторы все чаще демонстративно подчеркивают несовершенство, ручную работу и человеческое присутствие – не потому, что ИИ плохой, а потому что массовое использование делает контент одинаковым.

"Это хорошо видно в международном маркетинге. Duolingo с его совой – один из самых ярких примеров. Контент бренда в TikTok и других соцсетях выглядит хаотичным, странным и намеренно "непричесанным". Именно эта демонстративная неидеальность сделала аккаунт одним из самых популярных бренд-профилей в мире с аудиторией в десятки миллионов подписчиков", объясняет Красовский.

Похожий подход используют Ryanair, Scrub Daddy, Nutter Butter и другие глобальные бренды, чьи соцсети выглядят скорее как контент обычных людей, чем как продукт продакшен-студии. Грубые визуалы, минимальный монтаж, намеренно странная или даже "неудобная" подача – все это сигнализирует аудитории: "мы реальные, за нами стоят люди, а не автоматизированная фабрика контента".

Важно, что популярность ИИ-инфлюенсеров не отрицает anti-AI тренд – это два параллельных сценария потребления контента с разными ожиданиями аудитории, отмечает Красовский. Существуют и целые ИИ-профили, за которыми следят миллионы пользователей: @lilmiquela – одна из самых известных виртуальных моделей в мире, первый большой AI-инфлюенсер, @fit_aitana – испанская AI-модель, созданная агентством The Clueless, @imma.gram – японская AI-инфлюенсер.

Это не значит, что ИИ-контент автоматически ведет к деградации соцсетей. Показательный украинский пример, по мнению собеседника, – это виртуальная исполнительница kryzhana, созданная автором YouTube-канала "Ооо нейросетевое". Проект стал заметным в своем сегменте и доказывает: ИИ может создавать качественный и востребованный продукт. Ключевой вопрос – кто формирует смысл и несет ответственность за результат.

Автоматизированный контент существовал и до современного ИИ: боты, накрутки и автокомментарии были и 10 лет назад, напоминает Красовский. Разница лишь в том, что теперь граница между человеком и алгоритмом стала значительно менее очевидной. Сценарий "мертвого интернета", где между собой общаются только боты, он считает маловероятным. Зато человеческий контент постепенно становится дефицитным ресурсом. Уже сейчас обсуждаются механизмы Proof of Humanity – подтверждения того, что за аккаунтом стоит реальный человек. Параллельно растет ценность закрытых и верифицированных сообществ, где принципиально важно не только что сказано, а кем.

Именно поэтому сегодня ключевой вопрос – не "использовать ли ИИ", а как и по каким правилам. Этот подход уже зафиксирован на уровне индустрии: Европейская ассоциация коммуникационных агентств (EACA) обнародовала AI Ethics Guidelines for Communications Agencies, которые подчеркивают необходимость человеческого контроля, прозрачности, защиты данных и минимизации алгоритмических предубеждений. Всеукраинская рекламная коалиция, как член EACA, уже делится этими установками с рынком. В перспективе соцсети будут развиваться не как пространство "человек vs ИИ", а как среда, где человеческая идентичность, доверие и ответственность становятся ключевым конкурентным преимуществом – даже если в процессе создания контента задействованы алгоритмы,

– отмечает Красовский.

Алексей Бондаренко, руководитель отдела креатива и продакшна Meest China считает, что ожидать смерти соцсетей – точно не стоит. По его мнению, соцсети трансформируются и их роль в повседневности будет изменена. Они станут местом борьбы брендов и ботов за внимание пользователя и монетизацию. Общая система сместит фокус с контента как такового на инфраструктуру акцентов.

Алексей Бондаренко руководитель отдела креатива и продакшна Meest China Уже сейчас наблюдается увеличение ценности авторского и искреннего контента. Набирают популярность личные страницы людей из любой сферы. Очень популярными становятся стримеры, ведь это реальный контент в реальном времени. Со временем "человеческий" контент будет только дорожать и его ценность будет расти. Сами же платформы будут очищать себя от неинтересного и пустого ИИ-шума, ведь каждая соцсеть борется за активное время пользователя. Прогнозируемо начнется чистка ленты от мусора. Разработчики уже начали вводить отметки типа "этот контент сгенерирован ИИ" и тому подобное.

Ориентировочно в 2027 – 2028 годах соцсети изменятся на инфраструктуру, где монетизируется только интересный пользователям контент, а на внимание читателей будут ждать бренды и камерные блогеры, а читатели сами будут решать, какой тип контента готовы воспринимать.

По "мертвому интернету" Бондаренко считает, что это вряд ли произойдет, ведь соцсети проживали уже не одну смену и эту тоже адаптируют. В свое время появление в широком употреблении полупрофессиональных камер и улучшенных возможностей смартфонов предсказывала упадок фотографам и криейторам, сравнивает собеседник. Но впоследствии стало понятно, что не всем интересно этим заниматься и наличие техники не равно качественный контент.

Алексей Бондаренко руководитель отдела креатива и продакшна Meest China Так же может произойти и с искусственным интеллектом. Люди начнут активнее поддерживать тот контент, который им интересен. И общение так же перейдет в формат, когда ты общаешься с тем, кого ты понимаешь и видишь его открытость. Видеоформат и стрим будут все популярнее. Изображения и тексты станут вспомогательными для стримов и видео, без шанса на доминирование. Поэтому мертвым интернет не станет. Чем лучше становятся возможности ИИ – тем легче идентифицировать контент, созданный людьми. Не идеальный, честный, искренний.

Бондаренко считает, что со временем глобальность соцсетей будет снижаться и более локализоваться:

Вы подписываетесь на блогера, которого можете увидеть в родном городе или стране. Общаетесь с людьми, с которыми вместе работаете и с родными. Смотрите стримеров и воспринимаете контент через призму именно живых реакций. Это уже начинает происходить, неизвестные аккаунты с просто качественным контентом не вызывают такого желания подписаться, как реальный человек со своими взлетами и неудачами, истории, что так близки нам самим. А рецепт спасения соцсетей прост – больше продвижения блогеров и "живых" пользователей, отметки о ИИ-генерированный контент, алгоритмы, продвигающие блогеров и пользователей с неидеальным контентом, а также смещение акцентов на стрим.

Поэтому платформы вроде Twitch Бондаренко считает такими, которые могут вытащить из пропасти и другие соцсети. Знаком "живого" человека за контентом станет простое сообщение в шапке профиля: "Заходите на мои стримы". Так и будет выглядеть соцсеть будущего.