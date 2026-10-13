Об этом рассказал Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич на Варшавском форуме по безопасности, сообщает Wall Street Journal. Цель состоит в том, чтобы заставить Путина отказаться от возможной атаки на НАТО.

Что предусматривает "Теория победы" НАТО

Гринкевич рассказал, что секретная версия плана победы была окончательно согласована 3 месяца назад. "Теория победы" опирается на усилия генерала в отставке Криса Донахью, бывшего командующего армией США в Европе и главы Сухопутного командования Альянса.

Его заставили покинуть свой пост в июле, когда министр обороны США Хегсета понизил его в должности.

План предусматривает, в частности, инвестирование в относительно дешевые дроны для дополнения арсенала сложного оружия НАТО. На это повлиял боевой опыт Украины.

Если Россия нападет, сначала Альянс займется блокированием первоначального наступления и предотвращением любого продвижения.

Вражеские формирования будут лишены пополнения. Командиры противника не смогут контролировать свои силы. Вражеские силы и вспомогательные средства будут сокращены и уничтожены,

– уверен Гринкевич.

Он отметил, что в НАТО не будут пытаться победить Россию или свергнуть ее правительство, а просто остановят любую ее атаку.

Россия обладает географическими преимуществами и гигантской оборонной промышленностью, что мог бы позволить ей провести атаку против стран Балтии, Польши и других союзников НАТО, прежде чем Альянс сможет организовать мощный ответ.

А согласно стратегии Донахью, будет создана обширная "автономная зона", чтобы БПЛА и НРК могли подавить российскую атаку без значительных потерь.

Согласно плану, в это время ракеты большой дальности будут нацелены на российские командные пункты и средства ПВО в Калининграде, Санкт-Петербурге и даже Беларуси.

Это подорвет попытки России контролировать воздушное пространство и позволит V корпусу армии США и другим наземным силам НАТО провести контратаку.

Все атаки будут обеспечены "магистралью данных" – системой мгновенного обмена секретными данными о целях через облако между союзными силами. Элементы этой сети уже были опробованы на Ближнем Востоке во время войны США с Ираном.

Напомним, что у НАТО готовится к проведению ежегодных учений т с применением стратегического вооружения. Маневры пройдут без использования реальных боеголовок.

Учения под названием Steadfast Noon пройдут с 13 по 23 октября в Италии. В этих мероприятиях примут участие представители 17 стран-членов оборонного блока.