Про це розповів Верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич на Варшавському безпековому форумі, передає Wall Street Journal. Мета полягає в тому, щоб змусити Путіна відмовитися від ймовірної атаки на НАТО.

Що передбачає "Теорія перемоги" НАТО

Гринкевич розповів, що секретна версія плану перемоги була остаточно узгоджена 3 місяці тому. "Теорія перемоги" спирається на зусилля генерала у відставці Кріса Донах'ю, екскомандувача армії США в Європі та керівника Сухопутного командування Альянсу.

Його змусили залишити свою посаду в липні, коли міністр оборони США Гегсет понизив його статус.

План передбачає, зокрема, інвестування у відносно дешеві дрони для доповнення арсеналу складної зброї НАТО. На це вплинув бойовий досвід України.

Якщо Росія нападе, спершу Альянс візьметься за блокування початкового наступу та запобігання будь-якому просуванню.

Ворожі формування будуть позбавлені поповнення. Командири противника не зможуть контролювати свої сили. Ворожі сили та допоміжні засоби будуть скорочені та знищені,

– впевнений Гринкевич.

Він зазначив, що у НАТО не намагатимуться перемогти Росію чи підірвати її уряд, а просто зупинять будь-яку її атаку.

Росія має географічні переваги та гігантську оборонну промисловість, що могло б дозволити їй атакувати країни Балтії, Польщу та інших союзників НАТО, перш ніж Альянс зможе організувати потужну відповідь.

А згідно зі стратегією Донах'ю, буде створена велика "автономна зона", щоб БпЛА та НРК могли придушити російську атаку без значних втрат.

За планом у цей час ракети великої дальності полетять на російські командні пункти та засоби ППО по Калінінграду, Санкт-Петербургу, і навіть Білорусі.

Це підірве зусилля Росії контролювати небо та дозволить V корпусу армії США та іншим наземним силам НАТО контратакувати.

Усі атаки будуть забезпечені "магістраллю даних" – системою миттєвого обміну секретними даними про цілі через хмару між союзними силами. Елементи цієї мережі уже були випробувані на Близькому Сході під час війни США з Іраном.

Нагадаємо, що НАТО готується до проведення щорічних тренувань із застосуванням стратегічного озброєння. Маневри пройдуть без використання реальних боєголовок.

Навчання під назвою Steadfast Noon триватимуть з 13 по 23 жовтня в Італії. У цих заходах візьмуть участь представники 17 країн-членів оборонного блоку.