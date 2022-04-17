Последствия затопления "Москвы"
Об этом сказал российский журналист Аркадий Бабченко. Такое мнение он высказал в эфире 24 канала.
К слову Эффект от уничтожения "Москвы" таков, будто мы потопили весь Черноморский флот, – Чубаров
Он отметил, что последствия потопления флагмана "Москва" будут масштабны для России. Поскольку именно он:
- "прикрывал" высадку десанта в Бердянск;
- обеспечивал защиту ПВО и блокаду Черноморского побережья;
- должен был покрыть высадку десанта в Одессу – это та вторая часть так называемой "спецоперации", о которой говорил Путин.
Также там находились штаб и офицеры флота, а также связь. По его словам, теперь они не смогут таскать свое железо вместе со своим "пушечным мясом" и большими десантными кораблями в Бердянск.
"Пропадет вся связь, весь штаб флота и все командование флота. Это вроде бы уничтожили командование фронта со всем этим", – пояснил он.
Десантирование в Одессу теперь под большим вопросом. Блокада теперь будет сложнее,
– отметил журналист.
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