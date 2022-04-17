Наслідки затоплення "Москви"

Про це сказав російський журналіст Аркадій Бабченко. Таку думку він висловив в ефірі 24 каналу.

До слова Ефект від знищення "Москви" такий, ніби ми потопили весь Чорноморський флот, – Чубаров

Він зазначив, що наслідки потоплення флагману "Москва" будуть масштабними для Росії. Оскільки саме він:

"прикривав" висадку десанту в Бердянськ;

забезпечував захист ППО та блокаду Чорноморського побережжя;

мав покрити висадку десанту в Одесу – це та друга частина так званої "спецоперації", про яку говорив Путін.

Також там перебував штаб та офіцери флоту, а також зв'язок. За його словами, тепер вони не зможуть тягати своє залізо разом зі своїм "гарматним м'ясом" та великими десантними кораблями в Бердянськ.

"Пропаде весь зв'язок, весь штаб флоту і все командування флоту. Це ніби знищили командування фронту з усім цим", – пояснив він.

Десантування під Одесу тепер під великим питанням. Блокада тепер буде складнішою,

– зазначив журналіст.

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