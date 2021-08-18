Теперь это мой бой, – сын легендарного героя Афганистана объявил войну талибам

Ахмад Масуд из провинции Панджшер в Афганистане объявил талибам войну и сейчас сплачивает вокруг себя людей. Он является сыном легендарного министра обороны страны, убитого "Аль-Каидой",

Обращение Масуда к землякам опубликовали СМИ. Он призвал тех, кто готов противостоять талибам, собираться в провинции Панджшер.

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Мы никогда не сдадимся, – Ахмад Масуд

Это – единственная провинция во всей стране, которую талибам не удалось взять под контроль. Интересно, что так же было и в 1990-х годах. До этого Панджшер устояла перед советскими войсками.

Мы остались одни. Мы никогда не сдадимся! Наши бойцы, старые и молодые моджахеды, здесь, в Панджшере, поднимают оружие,

– подчеркнул Масуд.

Он призвал присоединяться к сопротивлению – "по духу или через прямую поддержку". В то же время мужчина попросил поддержки у Европы, арабского мира, США и других стран.

Что известно о Масуде и его отце

Источник: "Википедия"

Ахмаду Масуду-младшему 32 года. Высшее политологическую и военное образование он получил в king's College – одном из старейших учебных заведений Англии.

Поддерживает идею децентрализации Афганистана по швейцарскому образцу. Речь идет о федерации разных народов с широкой автономией провинций.

по швейцарскому образцу. Речь идет о федерации разных народов с широкой автономией провинций. Его отец – Ахмад Шах Масуд – был афганским полевым командиром и министром обороны страны.

В сентябре 2001 года террористы-смертники из "Аль-Каиды" совершили на Масуда покушение. Они выдавали себя за журналистов, спрятав взрывчатку в видеокамеру.

Травмы, которые получил афганский чиновник, были несовместимы с жизнью. Ахмад Шах Масуд умер на следующее утро после нападения.



Сын легендарного военного объявил войну талибам / Коллаж Paris Match

Феномен провинции Панджшер

Провинция Панджшер, основное население которой составляют таджики, отказалась подчиняться боевикам "Талибана" и в 1990-х годах. Так что сейчас история фактически повторяется. Впрочем, чтобы понимать, почему этому региону присущи мятежные настроения, нужно вернуться в еще более давние годы.

Борьба против режима Дауда

В 1973 году Афганистан всколыхнул военный переворот. Он привел к тому, что король Захир-Шах отрекся от престола, власть перешла в руки генерала Мухаммеда Дауда. Но уже через 2 года там началось восстание против его диктатуры – как ни странно, именно в Панджшере. Возглавило сопротивление тогда "Исламское общество Афганистана". Одним из полевых командиров общества был как раз молодой офицер Ахмад Шах Масуд. Когда восстание провалилось, ему удалось вместе с частью войск уйти в Пакистан и получить там убежище. Наконец, режим Дауда все-таки пал – в 1978 году во время Саурской революции.

Противостояние советским войскам

В 1979 году в Афганистан вошли войска СССР. Чтобы противостоять им, ключевые исламистские группировки создали "Исламский союз моджахедов Афганистана". Туда входило, в частности, и "Исламское общество Афганистана". Масуду удалось отбить 9 попыток советской армии захватить Панджшер. За эти достижения он получил прозвище "Панджшерский лев".



Панджшер на карте Афганистана / Карта Wikimedia

"Масудистан" и война с талибами