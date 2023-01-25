Теперь официально: Германия передает Украине роту танков Leopard 2

Германия таки приняла долгожданное для Украины решение по танкам Leopard-2. От Берлина наше государство получит роту таких танков.

Кроме того, Германия дает "зеленый свет" союзникам по предоставлению своих танков Украине. От Берлина наша армия получит 14 танков Leopard-2 A6.

Обратите внимание Швеция может отправить с десяток танков Stridsvagn 122 Украине, – министр обороны

Тренировки украинских воинов начнутся в ближайшее время

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что решение о предоставлении танков Украине отвечает политике Берлина о поддержке нашего государства в войне с Россией. Шольц заявил, что Германия стремится собрать 2 танковых батальона для нашего государства. Однако, как первый шаг, Германия объявляет предоставление 14 танков.

По стандартам ВСУ танковый батальон, входящий в состав полка или батальона, состоит из 3 танков в каждом взводе, то есть из 31 танка. Если батальон является частью механизированных полков или бригад, тогда во взводе по 4 танка, то есть 40 единиц в батальоне. Таким образом, Берлин хочет собрать для Украины по меньшей мере 62 или 80 танков.

В ближайшее время начнется тренировка украинских военных на территории Германии. Помимо обучения пакет военной помощи от Берлина включает также логистику, боеприпасы и обслуживание системы.

Это решение отвечает нашему известному курсу в поддержку Украины по мере наших возможностей. Мы действуем в тесно скоординированной международной манере,

– заявил Шольц.

Все страны, изъявившие желание предоставить немецкие танки Украине, получат от Берлина соответствующее разрешение.

Нужно много "Леопардов"

На решение Германии отреагировал глава Офиса Президента Андрей Ермак. Чиновник подчеркнул, что это только первый шаг, ведь нашей стране нужно много танков.

Первый танковый шаг сделан. Далее – танковая коалиция. "Леопардов" нужно много,

– подчеркнул Ермак.

Следует отметить, что о своем желании предоставить немецкие танки Украине уже заявили Польша, Финляндия, Норвегия, Испания, Дания и Нидерланды. Теперь все эти страны фактически имеют согласие на поставку, поэтому Украина может получать оружие от этих государств.