Теперь "счастливая девочка из Харьковщины": Россия продолжает использовать детей в своей пропаганде

Россия продолжает сочинять истории о детях в войне. Теперь пропагандисты создали образ "счастливой девочки из Харьковщины".

Сначала Россия создала ложь о мальчике Алеше из Белгородской области. Теперь пропагандисты Кремля распространяют выдумку о счастливой девочке из Харьковщины. Об этом заявил советник главы Офиса Президента Сергей Лещенко во время брифинга 6 июня, сообщает 24 канал.

Лещенко рассказал, как российская пропаганда все еще пытается доказать, что война – это не война

"Счастливая девочка из Харьковщины"

Видео россиян о "счастливой девочке из Харьковской области" полностью лживо. Это видно даже невооруженным глазом. А ведь на ролике ребенок абсолютно ничего не говорит. Она просто играет, а на фоне раздается музыка.

Российские пропагандистские медиа публикуют видео "счастливой девочки из Харьковской области, которая рада видеть российских десантников – спасателей и защитников". В то же время сама девушка на видео ничего не говорит, раздается закадровая музыка, которая никоим образом не указывает на то, что девочка поддерживает российскую агрессию,

– говорится в сообщении.

Видео действительно провальное, но доказывать этого никому не нужно. Ведь россияне верят в то, что им показывают. Для пропагандистов главное – выполнить свою миссию.

Вымысел о мальчике Алеше из Белгородской области

Российские пропагандисты придумали образ мальчика Алеши , который вроде бы очень радостно встречает наступающих на Украину оккупантов. Он выбегает и встречает аплодисментами и маханием руки российскую бронетехнику.

О выдуманном мальчике Алеше снимали сюжеты русские пропагандисты, он стал мемом в телеграмме.

Впоследствии его созданное изображение было на обертках шоколада. В частности, такие пропагандистские сладости начали производить в Белгороде. По словам российских СМИ, мальчика рисуют в шлеме летуна. Но пропаганда немного недоработала. Потому что на самом деле у мальчика – каска танкиста.

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Российские пропагандисты непрерывно распространяют ложь о войне в Украине. Поэтому читайте только проверенные источники и не верьте выдумкам российских кафиров.