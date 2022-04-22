Теперь в официальном справочнике: Япония снова назвала Курилы оккупированной россиянами территорией

МИД Японии в новом издании дипломатического справочника "Синяя книга дипломатии" официально назвала Курилы незаконно оккупированной территорией. Такое утверждение не использовалось с 2003 года.

Такие изменения появились в ежегодном издании "Синей книги дипломатии", обобщающей японскую политику. Этот справочник издается ежегодно с 1957 года.

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Как меняли термины

В 2003 году в очередном издании "Синей книги" Курилы назвали незаконно оккупированными, однако без уточнения кем именно. Это сделали на фоне переговоров с Россией о мирном договоре, а ведь вопрос Южных Курил не решен еще со времен Второй мировой войны.

В 2011 году Южные Курильские острова стали называть "территорией, которая подвластна Японии". Однако после начала полномасштабной войны России против Украины, риторика японского правительства изменилась и страна вернулась в риторику о незаконной оккупации территорий.

Заявления об оккупации Курил делали и в МИД Японии и премьер-министр Кисида Фумио. После заявления последнего Россия заявила, что прекращает переговоры по этим территориям.

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