Теперь – Закарпатье: еще один приход покинул Московский патриархат

Община Покровской церкви поселка Ясиня на Закарпатье, приняла решение о переходе от УПЦ МП в Православную церковь Украины. Присоединение к ПЦУ поддержал и священник храма.

Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе в Facebook.

Читайте также: В состав ПЦУ может войти необычное молитвенное сооружение

Так, община – одна из первых на Закарпатье, которая оставила Московский патриархат.

Община Покровской церкви при искренней поддержке священника приняла решение о переходе в Православную церковь Украины! Горжусь, что ясинянцы среди первых общин Закарпатья, которые освобождаются от московских пут. Верю, что за ними последуют и другие, чтобы вернуться в духовный дом,

– написала она

Она отметила, что Покровская церковь строилась как греко-католическая, а после запрета УГКЦ этот храм захватил московский патриархат.

Климпуш-Цинцадзе также добавила, что деньги на строительство Покровской церкви когда-то давали и ее дед с братьями.

К новообразованной Православной церкви Украины перешли уже более сотни приходов бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата. Больше всего на Винничине, где уже 25 приходов объявило о выходе из УПЦ МП.

В сети размещена онлайн-карта, на которой обозначены общины, что перешли под юрисдикцию Православной церкви Украины.



Как происходит процесс перехода приходов к ПЦУ