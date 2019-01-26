К ПЦУ может присоединиться необычное молитвенное сооружение

В состав Православной церкви Украины может перейти часовня, которая располагается рядом с украинской антарктической станцией "Академик Вернадский".

Как сообщил глава Национального антарктического научного центра (НАНЦ) Евгений Дикий на своей странице в Facebook, он отправил к главе Православной церкви Украины письмо касательно опеки над часовней на "Вернадском".

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Также глава НАНЦ рассказал, что отправил еще одно письмо, но уже в Министерство здравоохранени касательно легального разрешения купить и завезти на станцию ​​сильнодействующие наркотические вещества – на случай хирургических операций.

"Совпадение абсолютно случайно, но вместе тема духовной жизни в Антарктиде раскрыта чуть более чем полностью", – подчеркнул Дикий.

Как в Украине создавали объединенную Православную церковь? 19 апреля Верховная Рада приняла постановление об обращении президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломеюо предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Впоследствии Вселенский патриархат начал все соответствующие процедуры.



11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний, а кафедральным собором церкви – Михайловский Златоверхий собор.