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      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА
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      К ПЦУ может присоединиться необычное молитвенное сооружение

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      Часовня на арктической станции "Академик Вернадский"
      Часовня на арктической станции "Академик Вернадский" / Национальный антарктический научный центр

      В состав Православной церкви Украины может перейти часовня, которая располагается рядом с украинской антарктической станцией "Академик Вернадский".

      Как сообщил глава Национального антарктического научного центра (НАНЦ) Евгений Дикий на своей странице в Facebook, он отправил к главе Православной церкви Украины письмо касательно опеки над часовней на "Вернадском".

      Читайте также: Сколько приходов Московского патриархата перешли к Православной церкви Украины

      Также глава НАНЦ рассказал, что отправил еще одно письмо, но уже в Министерство здравоохранени касательно легального разрешения купить и завезти на станцию ​​сильнодействующие наркотические вещества на случай хирургических операций.

      "Совпадение абсолютно случайно, но вместе тема духовной жизни в Антарктиде раскрыта чуть более чем полностью", – подчеркнул Дикий.

      Как в Украине создавали объединенную Православную церковь? 19 апреля Верховная Рада приняла постановление об обращении президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломеюо предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Впоследствии Вселенский патриархат начал все соответствующие процедуры.

      11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний, а кафедральным собором церкви – Михайловский Златоверхий собор.

      ПЦУ, переход, религия
      Как происходит процесс перехода приходов в ПЦУ

      какие религиозные общины и приходы перешли в состав ПЦУ: хроника последних событий
      Теги: Новости Украины Религия Православная церковь Украины
      Источник: 24 канал
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