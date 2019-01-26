До ПЦУ може приєднатися незвична молитовна споруда

До складу Православної церкви України може перейти капличка, що розташовується поряд з українською антарктичною станцією "Академік Вернадський".

Як сповістив голова Національного антарктичного наукового центру (НАНЦ) Євген Дикий на своїй сторінці у Facebook, він відправив до очільника Православної церкви України лист щодо опіки над капличкою на "Вернадському".

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Також голова НАНЦ розповів, що відправив ще один лист, але вже до Міністерства охорони здоров’я щодо легального дозволу купити та завезти на "Вернадський" сильнодіючі наркотичні речовини – на випадок хірургічних операцій.

"Збіг абсолютно – випадковий, але разом тема духовного життя у Антарктиді є розкритою трохи більше ніж повністю", – підкреслив Дикий.

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