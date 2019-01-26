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      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА
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      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА

      До ПЦУ може приєднатися незвична молитовна споруда

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      Каплиця на арктичній станції "Вернадського"
      Каплиця на арктичній станції "Вернадського" / Національний антарктичний науковий центр

      До складу Православної церкви України може перейти капличка, що розташовується поряд з українською антарктичною станцією "Академік Вернадський".

      Як сповістив голова Національного антарктичного наукового центру (НАНЦ) Євген Дикий на своїй сторінці у Facebook, він відправив до очільника Православної церкви України лист щодо опіки над капличкою на "Вернадському".

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      Також голова НАНЦ розповів, що відправив ще один лист, але вже до Міністерства охорони здоров’я щодо легального дозволу купити та завезти на "Вернадський" сильнодіючі наркотичні речовини – на випадок хірургічних операцій.

      "Збіг абсолютно – випадковий, але разом тема духовного життя у Антарктиді є розкритою трохи більше ніж повністю", – підкреслив Дикий.

      Як в Україні створювали об'єднану Православну церкву? 19 квітня Верховна Рада схвалила постанову про звернення президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання автокефалії Українській православній церкві. Згодом Вселенський Патріархат розпочав всі відповідні процедури.

      11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній, а кафедральним собором церкви – Михайлівський Золотоверхий собор.

      ПЦУ, перехід, релігія
      Як відбувається процес переходу парафій до ПЦУ

      які релігійні громади та парафії перейшли до складу пцу: хроніка останніх подій
      Теги: Релігія Православна церква України Новини України
      Джерело: 24 канал
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