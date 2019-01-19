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      "Гарна звістка в гарне свято": ще три громади на Житомирщині покинули УПЦ МП

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      Ще три громади на Житомирщині перейшли до ПЦУ
      Ще три громади на Житомирщині перейшли до ПЦУ / Фото з відкритих джерел

      На Житомирщині 19 січня ще три релігійні громади з різних сіл залишили УПЦ МП та перейшли до новоствореної Православної церкви України.

      Про це голова Житомирської ОДА Ігор Гундич повідомив на своїй сторінці у Facebook.

      Читайте також: На Запоріжжі до ПЦУ перейшли віряни, які покинули УПЦ МП через скандал з відспівуванням дитини

      Він також зазначив, що перейти до ПЦУ вирішили і два священики.

      На свято Водохреща одразу 3 громади Житомирщини перейшли із МП до Православної церкви України! Вітаю Андрушівку, село Кишин Олевського району та село Павлівка Пулинського району! Люди за єдину церкву. Два священники також прийняли рішення служити Богу в українській церкві. Гарна звістка у гарне свято,
      – написав він.

      Нагадаємо, наразі Православна церква України має близько 7 тисяч парафій. В інтернеті створили онлайн-карту, на якій позначені громади, що перейшли під юрисдикцію Православної церкви України від УПЦ Московського патріархату. До складу ПЦУ вже увійшли 78 парафіяльних храмів. Найбільше з них перейшли до Помісної церкви у Вінницькій області, де про вихід з Московського патріархату оголосила вже 22 парафії.

      Як створювалась Православна церква України?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й надали дозвіл на створення Єдиної помісної церкви.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. А кафедральним собором ПЦУ стане Михайлівський Золотоверхий собор у Києві.

      Після створення ПЦУ під її юрисдикцію почали переходити парафії храмів УПЦ МП. В Україні також схвалили закон, згідно з яким, протягом 3 місяців УПЦ МП повинна перейменуватися на Російську православну церкву.

      Теги: Новини України Православна церква України Релігія Новини Житомира Томос УПЦ МП Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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