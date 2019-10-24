Теперь с угрозами: на оккупированном Донбассе под давлением выдают паспорта РФ

Пророссийские боевики на Донбассе продолжают выдавать российские паспорта местному населению. Для тех, кто не отдал украинские документы, оккупанты уже готовят последствия.

Боевики собирают данные о жителях, которые не сдали украинские паспорта. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины, ссылаясь на данные Главного управления разведки.

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Это делают для того, чтобы впоследствии создать электронную базу данных.

Российские оккупационные администрации на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях начали очередной этап кампании паспортизации населения,

– объясняют в ведомстве.

В ГУР также отметили, что пенсионерам уже присылают угрозы о прекращении выплат пенсий с 31 марта 2020 года, если у них нет документа об изъятии украинского паспорта.

Почему Россия выдает свои паспорта на Донбассе?