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      Теперь с угрозами: на оккупированном Донбассе под давлением выдают паспорта РФ

      9 Читати новину українською
      Боевики на Донбассе продолжают паспортизацию населения
      Боевики на Донбассе продолжают паспортизацию населения / slovoidilo.ua/

      Пророссийские боевики на Донбассе продолжают выдавать российские паспорта местному населению. Для тех, кто не отдал украинские документы, оккупанты уже готовят последствия.

      Боевики собирают данные о жителях, которые не сдали украинские паспорта. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины, ссылаясь на данные Главного управления разведки.

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      Это делают для того, чтобы впоследствии создать электронную базу данных.

      Российские оккупационные администрации на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях начали очередной этап кампании паспортизации населения,
      – объясняют в ведомстве.

      В ГУР также отметили, что пенсионерам уже присылают угрозы о прекращении выплат пенсий с 31 марта 2020 года, если у них нет документа об изъятии украинского паспорта.

      Почему Россия выдает свои паспорта на Донбассе?

      • 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям оккупированного Донбасса.
      • На этом он не остановился – 1 мая подписал указ об упрощенном порядке получения российского паспорта еще и для украинцев из оккупированного Крыма.
      • Кроме того, 7 мая российский президент издал указ, по которому российское гражданство могут получить жители всего Донбасса. А российские СМИ утверждают, что теперь жители Донбасса могут получить еще и российские загранпаспорта.
      • Украина и страны цивилизованного мира не признают такие российские паспорта, а в СНБО планируют ввести санкции против России.
      blog_ava
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Пророссийские боевики Война на Донбассе Украина – Россия Новости политики
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