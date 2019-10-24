Тепер із погрозами: на окупованому Донбасу під тиском видають паспорти РФ

Проросійські бойовики на Донбасі продовжують видавати російські паспорти місцевому населенню. Для тих, хто не віддав українських документів, окупанти уже готують наслідки.

Бойовики збирають дані про мешканців, які не здали українські паспорти. Про це повідомляє пресслужба Міноборони України, посилаючись на дані Головного управління розвідки.

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Це роблять для того, аби згодом створити електронну базу даних.

Російські окупаційні адміністрації на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях почали черговий етап кампанії паспортизації населення,

– пояснюють у відомстві.

В ГУР також зазначили, що пенсіонерам вже надсилають погрози про припинення виплат пенсій з 31 березня 2020 року, якщо у них немає документа про вилучення українського паспорта.

Чому Росія видає свої паспорти на Донбасі?