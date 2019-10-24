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      Тепер із погрозами: на окупованому Донбасу під тиском видають паспорти РФ

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      Бойовики на Донбасі продовжують паспортизацію населення
      Бойовики на Донбасі продовжують паспортизацію населення / slovoidilo.ua/

      Проросійські бойовики на Донбасі продовжують видавати російські паспорти місцевому населенню. Для тих, хто не віддав українських документів, окупанти уже готують наслідки.

      Бойовики збирають дані про мешканців, які не здали українські паспорти. Про це повідомляє пресслужба Міноборони України, посилаючись на дані Головного управління розвідки.

      Знайте більше: Кремль хоче визнати українців носіями російської мови: що це означає і які будуть наслідки

      Це роблять для того, аби згодом створити електронну базу даних.

      Російські окупаційні адміністрації на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях почали черговий етап кампанії паспортизації населення,
      – пояснюють у відомстві.

      В ГУР також зазначили, що пенсіонерам вже надсилають погрози про припинення виплат пенсій з 31 березня 2020 року, якщо у них немає документа про вилучення українського паспорта.

      Чому Росія видає свої паспорти на Донбасі?

      • 24 квітня президент РФ Володимир Путін прийняв указ про спрощення видачі російських паспортів жителям окупованого Донбасу.
      • На цьому він не зупинився – 1 травня підписав указ про спрощений порядок отримання російського паспорта ще й для українців з окупованого Криму.
      • Окрім того, 7 травня російський президент видав указ, за яким російське громадянство можуть отримати жителі всього Донбасу. А російські ЗМІ переконують, що тепер жителі Донбасу можуть отримати ще й російські закордонні паспорти.
      • Україна та країни цивілізованого світу не визнають такі російські паспорти, а в РНБО планують ввести санкції проти Росії.
      blog_ava
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      сьогодні
      3787
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Проросійські бойовики Україна – Росія
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