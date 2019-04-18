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      Теперь знаем, кто марионетка Коломойского, – Зеленский о ситуации с "Приватбанком"

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      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / Правда.иф

      Решение Окружного административного суда, который 18 апреля признал национализацию "Приватбанка" незаконной, Зеленский назвал глобальным и проблемным для следующего президента. Но, по его словам, в отношении действующего президента Петра Порошенко, то "общество получило ответ, кто на самом деле является марионеткой Коломойского".

      Журналистка Соня Кошкина, которая и обратилась к Зеленскому с вопросами по "Приватбанку" в эфире программы "Право на власть" на телеканале 1+1, высказала мнение, что судья Вовк принял такое решение, чтобы выразить лояльность к будущей власти (согласно последним опросам, за Зеленского готовы проголосовать 73% избирателей, за Порошенко – 27%). Таким образом она намекнула на связь Зеленского с Коломойским.

      Читайте также: Зеленский впервые представил команду, с которой идет в президенты: список

      "Я не знаю господина Вовка. А с господином Коломойским я разговариваю чисто по поводу нашего партнерства с каналом 1+1. А по поводу "Приватбанка", какие бы там не были действия, я буду на защите Украины. Вот и все", – сказал он.

      На вопрос Кошкиной, станет ли Зеленский в случае победы гарантом стабильности "Приватбанка", кандидат ответил, что будет делать все, чтобы сохранить стабильность финучреждения.

      Журналистка также адресовала Зеленскому вопрос, получит ли Коломойский 2 миллиарда гривен компенсации за национализацию "Приватбанка" ( именно он судится с Украиной по этому поводу).

      А почему я это должен решать? У меня нет двух миллиардов, чтобы их кому-то отдавать,
      – ответил кандидат.

      Зеленский добавил, что у него нет цели участвовать в коррупционных схемах, чтобы "кому-то что-то возвращать".

      Соня Кошкина: То есть о "Приватбанке" Игорь Валерьевич может забыть?

      Владимир Зеленский: Честно говоря, пусть не обижается Игорь Валерьевич, не обижайтесь вы и зрители, мне безразлично, о чем сейчас думает, вспоминает или забывает Игорь Валерьевич.

      Соня Кошкина: Это смешно.

      Владимир Зеленский: Смешно – это моя бывшая профессия. Я в ней профессионал.
       


      Рейтинг: за кого украинцы будут голосовать во втором туре

      18 апреля стало известно, что Окружной админсуд Киева отменил решение о национализации "Приватбанка" по иску бывшего совладельца банка Игоря Коломойского. В суде объяснили свое решение тем, что ответчики не смогли доказать, что "Приватбанк" был неплатежеспособным на момент его национализации.

      Национальный банк и Министерство финансов Украины уже заявили, что планируют обжаловать в суде решение об отмене национализации "Приватбанка".

      Президент Украины Петр Порошенко созвал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины из-за событий, связанных с "Приватбанком". Заседание началось 18 апреля в 21 час. В это же время в программе "Право на власть" на канале "1+1", кандидат в президенты Владимир Зеленский презентовал свою команду.

      Главные тезисы с заседания СНБО – читайте в материале 24 канала.

      Почему Украина национализировала "Приватбанк"?
      "Приватбанк" был крупнейшим банком в Украине по объему активов. Но после кризиса в банковской системе страны правительство 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации "Приватбанка". Правительство тогда сослалось на предложение Национального банка и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. После национализации "Приватбанка" оба потеряли свои акции и назвали национализацию незаконной.

      На сегодня "Приватбанк" и государство требуют от экс-владельцев банка дополнительного возмещения убытков. Стороны ведут споры как в судах Украины, так и в зарубежных судах.

      В начале апреля 2019 года Коломойский заявил, что не планирует возвращать себе "Приватбанк". Но от намерения вернуть себе капитал в 2 миллиарда долларов не отказывается – после смены власти в Украине ожидает "справедливого суда".

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      Теги: Игорь Коломойский Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Приватбанк
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