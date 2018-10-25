22:51
25 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОСЫЛКИ С БОМБАМИ В США ТАРИФЫ НА ГАЗ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. "Союз" Рогозина и Трампа. Без Безрукова как без рук
      Вєсті Кремля
      21:54, сегодня
      Вести.UA. Вкус Путина. Шуфрич не тонет
      Вєсті.UA
      20:49, сегодня
      Телеканал в консульстве, или план "Б" по-венгерски: чем закончится скандал с паспортами
      ЦРУ
      09:00, 24 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Советская женщина
      Згадати все
      23:00, 23 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОСЫЛКИ С БОМБАМИ В США ТАРИФЫ НА ГАЗ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Как вернуть деньги за утепление жилья

      265 Читати новину українською
      Правительство оказывает украинцам помощь в утеплении жилья
      Правительство оказывает украинцам помощь в утеплении жилья / ogo.ua

      После роста цены на газ и в ожидании повышения тарифов на тепло и горячую воду актуальны вопросы сбережения и помощи. Напоминаем о существовании в Украине программы "теплых кредитов" от правительства.

      Она дает возможность украинцам сэкономить на приобретении энергосберегающего оборудования.

      Читайте также: Как экономить газ и тепло: 20 доступных способов

      Что и сколько возмещает государство:

      20% суммы кредита (но не более 12 тыс. грн) на приобретение негазовых/электрических котлов для физических лиц;

      35% суммы кредита (но не более 14 тыс. грн) на приобретение энергоэффективного оборудования/материалов для физических лиц – владельцев частных домов;

      40% суммы кредита (но не более 14 тыс. грн. в расчете на одну квартиру) для ОСМД/ЖСК как юридических лиц, для общедомовых мероприятий.

      Если заемщиком является физическое лицо, которое получает субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг, то размер возмещения составит 35% как по направлению приобретение котлов, так и для других энергоэффективных мероприятий, но не более 12 000 гривен.

      Если в составе ОСМД есть семьи-получатели субсидии, такое ОСМД получает возмещение в средневзвешенном размере между 40% и 70%, в зависимости от количества квартир-субсидіантів.

      Выдают "теплые кредиты" 4 государственные банка:

      • "ПриватБанк"
      • "Ощадбанк"
      • "Укргазбанк"
      • "Укрексимбанк".

      Детали "теплого" кредитования есть  на сайте Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины.

      Теги: Новости Украины Деньги Новости политики Кабинет Министров Украины Энергоэффективность Кредит
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Лига Европы: видео голов и результаты матчей 25 октября
      сегодня , 22:49 Лига Европы: видео голов и результаты матчей 25 октября
      Главные новости 25 октября: Сенцов – лауреат премии Сахарова и важная резолюция Европарламента
      сегодня , 22:40 Главные новости 25 октября: Сенцов – лауреат премии Сахарова и важная резолюция Европарламента
      Хакери всюди: чому Росія засилає своїх шпигунів попри їх викриття
      сегодня , 22:00 Хакери всюди: чому Росія засилає своїх шпигунів попри їх викриття
      Олексій Чибісов
      Как сделать внешний жесткий диск и сэкономить
      сегодня , 21:02 Как сделать внешний жесткий диск и сэкономить
      Анастасія Можаровська
      Сварка після перемоги: чому святі отці не можуть дійти згоди щодо Томосу
      сегодня , 20:30 Сварка після перемоги: чому святі отці не можуть дійти згоди щодо Томосу
      Артем Овдієнко
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук