Как вернуть деньги за утепление жилья

После роста цены на газ и в ожидании повышения тарифов на тепло и горячую воду актуальны вопросы сбережения и помощи. Напоминаем о существовании в Украине программы "теплых кредитов" от правительства.

Она дает возможность украинцам сэкономить на приобретении энергосберегающего оборудования.

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Что и сколько возмещает государство:

20% суммы кредита (но не более 12 тыс. грн) на приобретение негазовых/электрических котлов для физических лиц;

35% суммы кредита (но не более 14 тыс. грн) на приобретение энергоэффективного оборудования/материалов для физических лиц – владельцев частных домов;

40% суммы кредита (но не более 14 тыс. грн. в расчете на одну квартиру) для ОСМД/ЖСК как юридических лиц, для общедомовых мероприятий.

Если заемщиком является физическое лицо, которое получает субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг, то размер возмещения составит 35% как по направлению приобретение котлов, так и для других энергоэффективных мероприятий, но не более 12 000 гривен.

Если в составе ОСМД есть семьи-получатели субсидии, такое ОСМД получает возмещение в средневзвешенном размере между 40% и 70%, в зависимости от количества квартир-субсидіантів.

Выдают "теплые кредиты" 4 государственные банка:

"ПриватБанк"

"Ощадбанк"

"Укргазбанк"

"Укрексимбанк".

Детали "теплого" кредитования есть на сайте Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины.