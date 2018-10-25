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      Як повернути гроші за утеплення житла

      785 Читать новость на русском
      Уряд надає українцям допомогу в утепленні житла
      Уряд надає українцям допомогу в утепленні житла / ogo.ua

      Після зростання ціни на газ і в очкуванні підвищення тарифів на тепло та гарячу воду актуальнішають питання заощадження та допомоги. Нагадуємо про існування в Україні програми "теплих кредитів" від уряду.

      Вона дає можливість українцям зекономити на придбанні енергозберігаючого устаткування.

      Читайте також: Як економити газ і тепло: 20 доступних способів

      Що і скільки відшкодовує держава:

      20% суми кредиту (але не більше 12 тис. грн) на придбання негазових/неелектричних котлів для фізичних осіб;

      35% суми кредиту (але не більше 14 тис. грн) на придбання енергоефективного обладнання/матеріалів для фізичних осіб – власників приватних будинків;

      40% суми кредиту (але не більше 14 тис. грн. в розрахунку на одну квартиру) для ОСББ/ЖБК, як юридичних осіб, для загальнобудинкових заходів.

      Якщо позичальником є фізична особа, яка отримує субсидію на оплату житлово-комунальних послуг, то розмір відшкодування становитиме 35% як за напрямком придбання котлів, так і для інших енергоефективних заходів, але не більше 12 000 гривень.

      Якщо в складі ОСББ є родини-отримувачі субсидії, таке ОСББ отримує відшкодування у середньозваженому розмірі між 40% і 70%, залежно від кількості квартир-субсидіантів.

      Видають "теплі кредити" 4 державні банки:

      • "ПриватБанк"
      • "Ощадбанк"
      • "Укргазбанк"
      • "Укрексімбанк".

      Деталі "теплого" кредитування є на сайті Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України. 

      Теги: Новини України Новини політики Гроші Кабінет Міністрів України Кредит Енергоефективність
      Джерело: 24 канал
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