Як повернути гроші за утеплення житла

Після зростання ціни на газ і в очкуванні підвищення тарифів на тепло та гарячу воду актуальнішають питання заощадження та допомоги. Нагадуємо про існування в Україні програми "теплих кредитів" від уряду.

Вона дає можливість українцям зекономити на придбанні енергозберігаючого устаткування.

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Що і скільки відшкодовує держава:

20% суми кредиту (але не більше 12 тис. грн) на придбання негазових/неелектричних котлів для фізичних осіб;

35% суми кредиту (але не більше 14 тис. грн) на придбання енергоефективного обладнання/матеріалів для фізичних осіб – власників приватних будинків;

40% суми кредиту (але не більше 14 тис. грн. в розрахунку на одну квартиру) для ОСББ/ЖБК, як юридичних осіб, для загальнобудинкових заходів.

Якщо позичальником є фізична особа, яка отримує субсидію на оплату житлово-комунальних послуг, то розмір відшкодування становитиме 35% як за напрямком придбання котлів, так і для інших енергоефективних заходів, але не більше 12 000 гривень.

Якщо в складі ОСББ є родини-отримувачі субсидії, таке ОСББ отримує відшкодування у середньозваженому розмірі між 40% і 70%, залежно від кількості квартир-субсидіантів.

Видають "теплі кредити" 4 державні банки:

"ПриватБанк"

"Ощадбанк"

"Укргазбанк"

"Укрексімбанк".

Деталі "теплого" кредитування є на сайті Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України.