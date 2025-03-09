Через що пенсію можуть зменшити вдвічі

Сума відрахувань залежить від обставин через які "забираються" кошти, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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На підставі чого можуть відбуватися відрахування:

судових рішень;

ухвал;

постанов;

вироків (про майнові стягнення) та інших документів..

До 50% від пенсії може бути відраховано на:

Аліменти (утримання членів родини).

Відшкодування збитків, які завдав пенсіонер. Йдеться про витрати, що виникли через завдання шкоди чи смерть потерпілого.

Відшкодування збитків від розкрадання майна організацій чи підприємств.

Виконавчий документ про стягнення періодичних платежів може бути самостійно надісланий стягувачем безпосередньо підприємству, установі, організації, фізичній особі, ФОПу, які виплачують боржнику відповідно заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи,

– йдеться у повідомленні ПФУ.

Зауважте! З пенсії можуть відбуватися стягнення і з інших причин. Зокрема, через неповідомлення про працевлаштування. В такому випадку з пенсії може бути вилучено до 20% від загальної суми.