Из-за чего пенсию могут уменьшить вдвое

Сумма отчислений зависит от обстоятельств по которым "забираются" средства, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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На основании чего могут происходить отчисления:

судебных решений;

определений;

постановлений;

приговоров (об имущественных взысканиях) и других документов.

До 50% от пенсии может быть взыскано на:

Алименты (содержание членов семьи).

Возмещение убытков, которые нанес пенсионер. Речь идет о расходах, возникших из-за нанесения вреда или смерти потерпевшего.

Возмещение убытков от хищения имущества организаций или предприятий.

Исполнительный документ о взыскании периодических платежей может быть самостоятельно направлен взыскателем непосредственно предприятию, учреждении, организаци, физическому лицу, ФОПу, которые выплачивают должнику соответственно заработную плату, пенсию, стипендию и другие доходы,

– говорится в сообщении ПФУ.

Обратите внимание! С пенсии могут происходить взыскания и по другим причинам. В частности, из-за неуведомления о трудоустройстве. В таком случае с пенсии может быть изъято до 20% от общей суммы.