Из-за чего пенсию могут уменьшить вдвое
Сумма отчислений зависит от обстоятельств по которым "забираются" средства, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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На основании чего могут происходить отчисления:
- судебных решений;
- определений;
- постановлений;
- приговоров (об имущественных взысканиях) и других документов.
До 50% от пенсии может быть взыскано на:
- Алименты (содержание членов семьи).
- Возмещение убытков, которые нанес пенсионер. Речь идет о расходах, возникших из-за нанесения вреда или смерти потерпевшего.
- Возмещение убытков от хищения имущества организаций или предприятий.
Исполнительный документ о взыскании периодических платежей может быть самостоятельно направлен взыскателем непосредственно предприятию, учреждении, организаци, физическому лицу, ФОПу, которые выплачивают должнику соответственно заработную плату, пенсию, стипендию и другие доходы,
– говорится в сообщении ПФУ.
Обратите внимание! С пенсии могут происходить взыскания и по другим причинам. В частности, из-за неуведомления о трудоустройстве. В таком случае с пенсии может быть изъято до 20% от общей суммы.