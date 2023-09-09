В Нью-Йорке идентифицировали тела еще двух жертв террористических атак во Всемирный торговый центр 11 сентября 2001 года. Имен не раскрывают.
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Провели анализ ДНК останков
Узнать удалось 1648 и 1649 г. жертву. Ими оказались мужчина и женщина. Это первые идентификации с сентября 2021 года.
Обоих идентифицировали посредством анализа ДНК останков. Для этой идентификации использовали технологию секвенирования следующего поколения – более чувствительную и быструю, чем традиционные методы ДНК.
Что такое секвенирование следующего поколенияСеквенирование следующего поколения (NGS) – это технология высокопроизводительного секвенирования ДНК и РНК. Он позволяет проводить быстрый и одновременный анализ миллионов фрагментов ДНК, делая возможным комплексные геномные исследования. NGS совершил революцию в области геномики, обеспечив более быстрый и экономичный способ изучения генетической информации организмов и способствуя открытию новых биологических идей.
В то же время, примерно 40% жертв, или около 1 100 человек, вероятно, погибших в результате катастрофы, остаются неузнанными. Всего 11 сентября 2753 человека пропали без вести в нижнем Мангеттене после теракта. На всех 2753 человек выдали свидетельства о смерти, хотя работа по сопоставлению имен жертв с останками с места происшествия до сих пор не закончена.
Спустя более 20 лет после крушения эти две новые идентификации продолжают выполнять торжественное обещание, данное OCME вернуть останки жертв Всемирного торгового центра их близким,
– сказал главный судебно-медицинский эксперт доктор Грэм.
Теракты 11 сентября: канун годовщины
- 11 сентября 2001 года три американских самолета, захваченных террористами "Аль-Каиды", врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и в здание Пентагона. Узнав о терактах, пассажиры четвертого самолета оказали сопротивление, и он упал недалеко от Шанксвилла в Пенсильвании. В тот день погибли 2977 человек.
- 20 июня 2019 года архивисты показали около 2,5 тысяч фотографий, снятых почти сразу после теракта. Они купили на распродаже CD-диски, на которых были снимки так называемого Граунд Зиро – участка, где ранее стоял разрушенный в 2001 году Всемирный торговый центр.
- 4 сентября 2021 года президент США Джо Байден приказал рассекретить документы о терактах 11 сентября