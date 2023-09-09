У Нью-Йорку ідентифікували тіла ще двох жертв терористичних атак на Всесвітній торговий центр 11 вересня 2001 року. Імен не розкривають.
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Провели аналіз ДНК останків
Упізнати вдалося 1648 та 1649 жертву. Ними виявились чоловік та жінка. Це перші ідентифікації з вересня 2021 року.
Обох ідентифікували за допомогою аналізу ДНК останків. Для цієї ідентифікації використали технологію секвенування наступного покоління – більш чутливу і швидку, ніж традиційні методи ДНК.
Що таке секвенування наступного поколінняСеквенування наступного покоління (NGS) — це технологія високопродуктивного секвенування ДНК і РНК. Він дозволяє проводити швидкий і одночасний аналіз мільйонів фрагментів ДНК, уможливлюючи комплексні геномні дослідження. NGS здійснив революцію в галузі геноміки, забезпечивши швидший і економічніший спосіб вивчення генетичної інформації організмів і сприяючи відкриттю нових біологічних ідей.
Водночас приблизно 40% жертв, або близько 1 100 людей, які, ймовірно, загинули внаслідок катастрофи, залишаються невпізнаними. Загалом 11 вересня 2 753 людини зникли безвісти у нижньому Мангеттені після теракту. На всіх 2 753 людей видали свідоцтва про смерть, хоча робота з зіставлення імен жертв з останками з місця події досі не закінчена.
Через понад 20 років після катастрофи ці дві нові ідентифікації продовжують виконувати урочисту обіцянку, дану OCME повернути останки жертв Всесвітнього торгового центру їхнім близьким,
– сказав головний судово-медичний експерт доктор Грем.
Теракти 11 вересня: напередодні роковин
- 11 вересня 2001 року три американські літаки, захоплені терористами "Аль-Каїди", врізалися у вежі Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку і в будівлю Пентагону. Дізнавшись про теракти, пасажири четвертого літака вчинили опір, і він упав неподалік Шанксвіллу в Пенсильванії. Того дня загинули 2 977 людей.
- 20 червня 2019 року архівісти показали близько 2,5 тисячі фотографій, знятих майже одразу після теракту. Вони купили на розпродажі CD-диски, на яких були знімки з так званого Граунд Зіро – ділянки, де раніше стояв зруйнований у 2001 році Всесвітній торговий центр.
- 4 вересня 2021 року президент США Джо Байден наказав розсекретити документи про теракти 11 вересня