Сначала количество жертв было значительно меньше. Однако впоследствии местные жители нашли тела в братских могилах.
К теме Теракт в Буркина-Фасо: погибли не менее 100 человек
В Буркина-Фасо считают, что теракт совершили джихадисты, связанные с "Аль-Каидой" и "Исламским государством".
Убивали людей и сжигали дома
Местные власти рассказали детали теракта. Как отметили, террористы прибегали к жестоким действиям – они убивали мирных жителей любого возраста, поджигали дома и главный рынок.
Президент страны Роч Марк Кристиан Каборе осудил масштабное нападение.
Сейчас работают силы обороны и безопасности, чтобы нейтрализовать боевиков. Не исключают, что число погибших может возрасти.
Теракт в Буркина-Фасо: что известно
- Трагедия случилась 5 июня 2021 года.
- Люди, которые совершали теракт, были вооружены и жестоко убили десятки мирных жителей.
- В государстве объявили 3-дневный национальный траур.
- Теракт осудил и Запад. В частности, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш возмущен фактом нападения.