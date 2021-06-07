Сначала количество жертв было значительно меньше. Однако впоследствии местные жители нашли тела в братских могилах.

К теме Теракт в Буркина-Фасо: погибли не менее 100 человек

В Буркина-Фасо считают, что теракт совершили джихадисты, связанные с "Аль-Каидой" и "Исламским государством".

Убивали людей и сжигали дома

Местные власти рассказали детали теракта. Как отметили, террористы прибегали к жестоким действиям – они убивали мирных жителей любого возраста, поджигали дома и главный рынок.

Президент страны Роч Марк Кристиан Каборе осудил масштабное нападение.

Сейчас работают силы обороны и безопасности, чтобы нейтрализовать боевиков. Не исключают, что число погибших может возрасти.

Теракт в Буркина-Фасо: что известно