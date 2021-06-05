Страшный рейд состоялся ночью. Пока что ни одна организации не взяла ответственность за кровавую атаку.

Ранее В Буркина-Фасо группа боевиков расстреляла людей на рынке: по меньшей мере 20 погибших

В стране объявили национальный траур

Еще одна атака произошла в селе Тадарят, что в 150 километрах от Солхана. Погибли 14 человек.

Президент страны Рох Каборе объявил в стране 3-дневный национальный траур. Правоохранители Буркина-Фасо работают в усиленном режиме, разыскивая виновников.

Обратите внимание! Это нападение самое большое по числу жертв с 2015 года.

В мае армия страны начала операцию против боевиков

В мае армия страны начала масштабную операцию из-за распространения атак боевиков. Похожая ситуация и в Мали, Чаде и Мавритании. Ранее борьбе с террористами помогали французские военные, однако они прекратили сотрудничество с Мали из-за военного переворота в стране.

Смотрите видео из Буркина-Фасо:

Смотрите на карте, где расположена страна Буркина-Фасо: