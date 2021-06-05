Страшний рейд відбувся вночі. Поки що жодна організації не взяла відповідальність за криваву атаку.

Раніше У Буркіна-Фасо група бойовиків розстріляла людей на ринку: щонайменше 20 загиблих

В країні оголосили національну жалобу

Ще одна атака сталась у селі Тадарят, що за 150 кілометрів від Солхана. Загинули 14 осіб.

Президент країни Рох Каборе оголосив в країні 3-денну національну жалобу. Правоохоронці Буркіна-Фасо працюють у посиленому режимі, розшукуючи винуватців.

Зверніть увагу! Цей напад найбільший за кількістю жертв з 2015 року.

У травні армія країни розпочала операцію проти бойовиків

У травні армія країни розпочала масштабну операцію через поширення атак бойовиків. Схожа ситуація і в Малі, Чаді та Мавританії. Раніше боротьбі з терористами допомагали французькі військові, проте вони припинили співпрацю з Малі через військовий переворот в країні.

Дивіться відео з Буркіна-Фасо:

Дивіться на карті, де розташована країна Буркіна-Фасо: