Спочатку кількість жертв була значно меншою. Однак згодом місцеві жителі знайшли тіла у братніх могилах.

До теми Теракт у Буркіна-Фасо: загинули щонайменше 100 осіб

У Буркіна-Фасо вважають, що теракт скоїли джихадисти, пов'язані з "Аль-Каїдою" та "Ісламською державою".

Вбивали людей та палили будинки

Місцева влада розповіла деталі теракту. Як зазначили, терористи вдавалися до жорстоких дій – вони вбивали мирних жителів будь-якого віку, підпалювали будинки та головний ринок.

Президент країни Роч Марк Кристіан Каборе засудив масштабний напад.

Наразі працюють сили оборони та безпеки, аби нейтралізувати бойовиків. Не виключають, що кількість загиблих може зрости.

Теракт у Буркіна-Фасо: що відомо