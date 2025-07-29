Прежде всего об этом свидетельствует тот факт, что за несколько дней до теракта в Еленовке 193 украинских военнопленных, в частности, бойцов полка "Азов", были переведены в отдельное здание по спискам. Об этом 24 Каналу рассказала сестра убитого в Еленовке Ксения Прокопенко.

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"Этот теракт был спланирован. Прежде всего тот факт, что буквально за несколько дней до взрыва 193 наших украинских военнопленных, в частности, бойцов полка "Азов", были переведены в отдельное здание по предварительно составленным спискам. То есть у россиян был список, по которому они вызывали, переводили военнопленных в этот барак", – сказала она.

Это был изолированный барак на территории бывшей исправительной колонии во временно оккупированной Еленовке. Ранее он никак не использовался для проживания людей. Он был быстро переоборудован за несколько дней до переселения туда военнопленных. Вероятно, именно с целью проведения этого преступления.

Уже 28 июля около 23 часов в этом бараке произошел взрыв. До сих пор точно неизвестно, какое оружие использовалось для теракта. Но основываясь на имеющихся фото, видео и показаниях, ООН исключили возможность того, что для теракта был использован HIMARS, как пытались убеждать россияне.

Но все равно того, что было сделано международными организациями, по моему мнению, недостаточно для того, чтобы привлечь исполнителей теракта к ответственности. Потому что, например, ни ООН, ни Международный комитет Красного Креста до сих пор не осудили Россию за теракт. Сейчас не происходит никаких официальных расследований теракта. Потому что миссия ООН была распущена еще в 2023 году,

– отметила сестра убитого.

Наиболее возмутительное в показаниях России

Ксения Прокопенко вспомнила, что после самого теракта в Еленовке старалась не знакомиться с показаниями оккупантов, потому что было очень больно. Но из новостей они узнавали, что россияне манипулируют, что без какого-либо расследования со стороны международных или украинских организаций начали утверждать, что причиной взрыва якобы стали ракеты HIMARS, что якобы это украинцы не хотят забирать своих пленных домой.

Но уже по фото и видео материалам, которые россияне сами выкладывали в интернет, было понятно, что обломки HIMARS были занесены к месту взрыва позже, не после того, как произошел теракт. То есть очевидно, что оккупанты это сделали с целью манипуляции и обвинения Украины. Для меня это было возмутительно. Даже тогда, несмотря на свое моральное состояние, я понимала, что это неправда,

– поделилась она.

Уже позже различные эксперты, включая ООН, основываясь на показаниях тех военнопленных, которые видели теракт, исключили эту версию.

Более двух месяцев семья не имела известий

Прокопенко Игорь Игоревич с января 2018 года служил в Нацгвардии Украины. С января 2022 года он перевелся в полк "Азов", за месяц до полномасштабного вторжения. Последний раз сестра виделась с ним в январе 2022 года. После новогодних праздников военный поехал на учения. С тех пор семья его уже не видела.

Игорь Прокопенко / Фото из архива Ксении Прокопенко

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Игорь Прокопенко стоял на защите нашей страны в городе Мариуполь. Также находился на "Азовстали" с Мариупольским гарнизоном.

За все время пребывания я смогла поговорить с ним максимум шесть раз. Почти каждый раз мы говорили о ситуации в Мариуполе. Он говорил, что не выйдет в плен. Все понимали, что россияне делают с нашими людьми в плену. Но 16 мая 2022 года, как я сейчас знаю от его собратьев, которые вернулись из того плена, он по приказу высшего военного руководства Украины вышел в российский плен, как более 2400 его собратьев из Мариупольского гарнизона,

– отметила Ксения Прокопенко.

Игорь Прокопенко / Фото из архива Ксении Прокопенко

Семья не была уверена, выходил ли Игорь Прокопенко в плен из "Азовстали". Они не знали, что он находится в Еленовке. То есть два месяца вообще не имели никаких известий от него.

29 июля 2022 года я увидела первые видео и фото из подорванного барака. То, что публиковали оккупанты в своих медиа. И 30 июля в российских медиа я увидела два списка – погибших и раненых. Под вторым номером я нашла в списке погибших своего брата,

– рассказала сестра убитого.

По ее словам, потом был очень долгий путь. Сначала они ждали, чтобы россияне передали тела в Украину. Затем – украинской ДНК-экспертизы. Впоследствии еще делали международную ДНК-экспертизу в Нидерландах. Только в сентябре 2024 года семье удалось похоронить Игоря Прокопенко.